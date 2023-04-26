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Etten daha fazla protein içeriyor! Magnezyum deposu bu besin diz ağrılarını anında geçiriyor

26.04.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Protein içeren yiyecekler denildiğinde ilk akla et gelse de etin tadından hoşlanmayanlar ve vejetaryenler protein içeren alternatif gıdalara yöneliyor. Birçok etten daha fazla proteine sahip olan magnezyum deposu bir gıdanın faydaları saymakla bitmiyor.

Etten daha fazla protein içeriyor! Magnezyum deposu bu besin diz ağrılarını anında geçiriyor

Protein, kemiklerin ve vücudun direncinin sağlığı için oldukça önem taşıyor. Genellikle hayvansal ürünlerde bulunan protein tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Alternatif protein kaynakları arayanların vazgeçilmezi olan mercimeğin yanı sıra bamya tohumunun da yüksek protein içerdiği öğrenildi. Doğal ağrı kesici etkisi bulunan bamya tohumunun faydaları duyanları şaşırtıyor.

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI

GÜÇLÜ PROTEİN KAYNAĞI

Protein deposu olduğu kabul edilen bamya tohumu vegan ve vejetaryenler için de tüketilebilir bir besin alternatifidir. Hatta bamya tohumundaki protein mercimek, börülce ve yer fıstığından daha fazladır. Bazı kırmızı etlerden de daha fazla protein içerdiği düşünülür.

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KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ DÜŞÜREBİLİR

Magnezyumun kan basını düşürmede ve kalp sağlığı üzerindeki etkileri bilinir. Bamya tohumu ise bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum bakımından zengin besinlerin tüketilmesi kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalık risklerinin de düşmesine katkı sağlayabilir. Potasyum, sodyum ve sıvı dengesinin sağlanmasında etkilidir. Kan damarlarının ve atardamarın gevşemesini destekler. Ancak kan sulandırıcı ilaç tedavisi gören kişiler bamya tohumu tüketmeden önce doktoruna danışmalıdır.

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KİLO ALMANIZI ENGELLER

Bamya tohumları çözünebilir ve çözünemez lifler içerir. Lifli gıdalarla beslenmek bamya tohumu faydası olarak kabul edilir. Çünkü lifli gıdalar sağlıklı kalp ve sindirimi destekler. Kabukları bamya tohumunun lifli yapısını zenginleştirir. Bu kabuklar diyet lifi bakımından yüksek olmasıyla kilo vermeye yardımcı olabilir. Çözünebilir lif yemek yedikten sonra tokluk hissi vermesiyle bilinir. Böylelikle tok kalmanızı sağlayarak kilo almanız engellenebilir. Obezite riskine karşı lifli gıdalarla beslenmek alınabilecek en önemli önlemlerden biridir.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUR

Lifli yapısı bağırsaklardaki ve midedeki iyi bakterilerin desteklenmesine ve vücudu enfeksiyonlardan korumasını sağlayabilir. Böylelikle bağışıklık desteklenmiş olur. Antioksidan içeriği de bamyanın sağlıklı bir besin olmasında bir etkendir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Bamya, insülin hassasiyetini artırarak kan şekerini dengelemeye çalışır.

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUR

Bamyanın böbrek hastalıklarına karşı koruyucu bir etkisi olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle diyabet hastalarının yaşadığı böbrek hasarına karşı bamya tüketilebilir. Öte yandan bamyadaki oksalat içeriği böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlar.

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KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Bamya tohumundaki kalsiyum içeriği, kemik sağlığında etkilidir. Kalsiyum, iskelet sisteminin sağlıklı olmasına ve kemikleri güçlendirerek osteoporozun önlenmesine yardımcı olur. Hatta kişiler bamya tohumunun dize faydalarını düşünüp yutar. Kalsiyum zengini bir besin tüketmek ileri yaşlarda ortaya çıkan kemik kırılmaları riskini azaltmada destekçidir.

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DİZ AĞRISI İÇİN BAMYA TOHUMU

Diz ağrısı için bamya tohumu tüketebilirsiniz. Kemikleriniz için fayda sağlayacak bamya tohumlarını yemeklere eklemeden çiğ veya kuru şekilde yiyebilirsiniz. Dilerseniz çorba, makarna, salata ve ekmeklerinizle birlikte bamya tohumunu tüketebilirsiniz. Bamya tohumu yutmak insanlar arasında yaygındır. Ancak bamya tohumu kürü gibi çeşitli alternatif tedaviler uygulamak bilimsellikten uzak kabul edilir. “Bamya tohumu ne işe yarar?” dendiğinde eklem ve kemikler için faydalı olabileceğini söylemek zengin kalsiyum, magnezyum gibi içeriği sayesinde mümkündür. Ancak yine de diz ağrısı için bamya tohumu yutmak doktorunuzun uyguladığı tedavinin yerine geçemez.

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