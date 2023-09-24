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Etten daha fazla protein içeriyorlar! İşte yüksek proteinli besinler

24.09.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Protein, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu en temel besin ögelerindendir. Vücudumuz belirli proteinleri kendi üretemez. Bu nedenle besinlerle yeterli miktarda alınması gerekir. Protein deyince ilk akla gelen besinlerden biri de et oluyor ancak bu 7 besin etten daha fazla protein içeriyor.

Etten daha fazla protein içeriyorlar! İşte yüksek proteinli besinler

Sağlıklı beslenen ve özellikle spor yapanların almaya dikkat ettiği proteinler, büyüme, gelişme, hücre onarımı, kas oluşumu ve kan yapımı gibi birçok vücut fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde önemli rol oynarlar. Proteinler etlerin ve balıkların dışında da birçok besinde besinde çok yüksek protein bulunmaktadır.

YUMURTA

Hayvansal kaynaklı protein içeren besinler arasında en önemli protein kaynaklarından biri yumurtadır. Yumurtanın hem sarısı hem beyazı protein içerir ancak beyazı protein bakımından daha zengindir.

yumuta

YER FISTIĞI

Fasulye, nohut ve mercimek bileşiminde yüzde 19 ila yüzde 23 oranında protein içerirken, yer fıstığı yüzde 27'ye ulaşmaktadır. Bu protein oranı, genellikle bileşiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan kırmızı et için bile yüksek kabul edilmektedir.

yer fıdtığı

YAĞLI TOHUMLAR

Özellikle vegan beslenmede de önemli yer tutan yağlı tohumlar, yüksek miktarda protein içerir. Soya fasulyesi, kolza tohumu, pamuk tohumu, keten tohumu, susam, çiya tohumu, ayçiçeği çekirdeği en önemli yağlı tohumlardır. Bu yağlı tohumların küspeleri de yüksek oranda protein içerir. Örneğin soya fasulyesi %40 oranında protein içerirken, soya küspesi %50 oranında protein içerir.

yağlı tohum

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt, yoğurt, peynir, ayran gibi süt ürünleri protein bakımından zengin besinler arasında yer alır. Bu besinler ayrıca bol miktarda kalsiyum da içerir.

ssü

TAHILLAR

Buğday, pirinç kepeği ve yulaf protein içeren besinler arasında önemli bir yer tutar. Yağlı tohumlar ile kıyaslandığında, tahıllar yağlı tohumlara göre %10-12 daha az protein içerir.

tahıl

BAKLİYATLAR

Bezelye, nohut, bakla ve mercimek gibi bakliyatlar tahıllara göre protein içeriği bakımından daha zengindir. Bakliyatlar, çeşitlerine göre %20-30 oranında protein içerir.

bakl

YEŞİL BİTKİLER VE YAPRAKLAR

Ispanak, yonca, brokoli ve pancar yaprağı gibi bazı yeşil bitkiler, protein içeren sebzeler arasında yer alır. Bu bitkilerin protein oranı diğer besinlere oranla daha düşük olsa da protein içeren besinler arasında protein içeren sebzeler de önemli yer tutar.

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