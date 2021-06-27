EURO 2020 maçına giden taraftarlar koronavirüse yakalandı

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nden Sağlık Güvenliği Direktörü Mika Salminen 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası Finlandiya – Rusya maçı için St Petersburg’a giden Finli taraftarları uyararak 72 saat içinde belirti olmasa bile Kovid-19 testi olmaya çağırdı. Direktör Salminen, Rusya’nın özellikle Moskova ve St. Petersburg kentinde Kovid-19 vaka sayılarında yüksek artış yaşandığına değinerek Rusya'ya gereksiz seyahatlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

SALGIN, ST. PETERSBURG'DAKİ RESTORANDAN KAYNAKLANDI

Maçtan dönen taraftarlarda Kovid-19 vakalarının artarak yaklaşık 100’e ulaşması sebebiyle 26 Haziran’da bir uyarı daha yapan Finli sağlık yetkilileri, maçtan dönenlerin kendilerini mutlaka karantina altına almasını istedi. Finli yetkililer, “Fin turistlerin bazı korona enfeksiyonlarının izi St. Petersburg'daki Alpenhaus Restoranı’a kadar izlendi. Burayı ziyaret eden turistlerin özel dikkat göstermeleri tavsiye edilir” dedi.

Kaynak: DHA

