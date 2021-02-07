Europol: Pandemi döneminde internetten çocuk istismarındaki artış kaygı verici

Avrupa'da aşılama çalışmalarının başlamasının ardından, suç örgütlerinin kısa bir süre içinde sahte Covid - 19 aşılarını piyasaya sürdükleri ortaya çıktı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) Genel Müdürü Catherine De Bolle, bu hafta bir Avrupa ülkesinde sahte koronavirüs aşıları ele geçirildiğini açıkladı.

De Bolle, salgın döneminde suçlular altın çağını yaşarken, internet üzerinden çocuk istismarının da endişe verici boyutlarda arttığını vurguladı.

Belçikalı Europol Genel Müdürü De Bolle, ülkesinde yayımlanan De Zondag (Pazar) gazetesinin sorularını yanıtladı. Koronavirüs döneminde suçluların "altın çağını yaşadıklarını" söyleyen De Bolle, "Bazı insanlar, bu krizde tüm ahlaki pusulalarını kaybetti" dedi.

Europol Genel Müdürü'ne göre, suçlular, değişen koşullara çok çabuk uyum sağladı. Avrupa'da aşılama çalışmalarının başlamasının ardından, kısa sürede sahte Covid-19 aşıları da piyasaya sürüldü.

Catherine De Bolle, bu hafta içinde bir Avrupa ülkesinde sahte aşı ele geçirildiğini ve bu ülkeye gerekli desteği vermeye başladıklarını söyledi. Belçikalı yetkili, sahte aşının hangi ülkede yakalandığını açıklamadı.