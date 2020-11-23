HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev arayanlar dikkat! Akılalmaz dolandırıcılık: Eski binaları yeni gibi gösteriyorlar

Ev arayanlar dikkat! Akılalmaz dolandırıcılık: Eski binaları yeni gibi gösteriyorlar

23.11.2020 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ev arayanlar dikkat! Akılalmaz dolandırıcılık: Eski binaları yeni gibi gösteriyorlar

Ev almak ya da kiralamak isteyen kişilerin birçoğu, beklenen İstanbul depremi nedeniyle yeni evleri tercih ediyor. Bazı emlakçılar ve mülk sahipleri ise bu tercihi fırsata çevirerek vatandaşları aldatıyor. İnternet üzerinden verilen ilanlarda ve DASK raporunda 2000 yılından önce yapılan binalar, 2000 yılından sonra yapılmış gibi gösteriliyor. İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak, ev arayanlar için uyarılarda bulundu.

İstanbul’da beklenen deprem nedeniyle pek çok vatandaş daha yeni ve sağlam binalarda yaşamayı tercih ediyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bazı mülk sahibi ve emlakçılar, internet üzerinden verilen ilanlarda eski binaların 2000 yılı sonrası yapıldığını yazıyor. Bu durum sadece internet ilanı ile sınırlı kalmayıp, DASK raporunda da bina yaşı ile ilgili yanlış bilgiler yer alıyor.

BİNA YAŞINDA İSPAT ARANMIYOR

Vatandaşları bu tür sahtekarlıklara karşı uyaran İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak, “Depremden sonra insanlarda yeni bina tercihi başladı. Özellikle 2000 yılı sonrası binalarda oturmak istiyorlar. İnternet ilan sitelerinde ya da afiş asılarak yapılan pazarlamalarda beyan üzerine ilerleniyor. Bazı fırsatçılar evin yapılma yılına dair yanlış bilgiler verebiliyor. Bu noktada gerekli araştırmalar yapılmazsa da yeni bina zannedersiniz buradan ev alır veya kiralarsınız. Bina ne kadar eski olursa olsun dışına boya, badana ve sıva ile bir tadilat çalışmasıyla binayı yeni gibi gösterebilirler” dedi.

8f9d76d4ac595b330862e6e3d793ffc7

“YALAN BEYANDAN DOLAYI SİGORTA POLİÇESİNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN OLMAZ”

Bina yaşının satıcının ya da mülk sahibinin beyanına dayalı olduğunu söyleyen Koçak, “Binanın yaşına internet ilan sitelerine yazılan bilgilerden öğrenemezsiniz. Orada ilanı verenin beyanı yazılıyor. Yine DASK üzerinde yazılan beyan da bizim için gerçek beyan olmayabilir. Çünkü orada da bir ispat istenmiyor. Yani 1980 yılında yapılmış bir binayı DASK sigortasını yaparken 2005 yılı gibi işaretleyebilirim. Teknik olarak DASK sigortasında bunu yapmak mümkün ancak herhangi bir hasar durumunda yalan beyandan dolayı sigorta poliçesinden yararlanmak mümkün olmaz” diye konuştu.

DOĞRU BİLGİ İÇİN BELEDİYEYE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Daire satın alacak ya da kiralayacak kişilerin binanın gerçek yaşını belediyelerden öğrenebileceğini belirten Koçak, “Kiracı adayları veya ev alacak kişiler özellikle mülk alacakları yerler hangi belediyeye bağlıysa oranın belediyesine giderek oranın arşiv dosyasına bakabilirler veya emlak beyan değerine bakabilirler. Bu emlak beyan değerinde inşaatın kaç yılında tamamlandığını görebilirler. Bununla birlikte varsa binanın yapı ruhsatı, iskanına bakarak ruhsatın kaç yılında alındığını ve binanın yaşını öğrenebilirler” dedi.

“2000'Lİ YILLARDA YAPILDIĞINI ZANNETTİĞİM BİNA ASLINDA 1987 YILINDA YAPILMIŞ”

İstanbul Maltepe'de geçen yıl ev kiralayan öğrenci Meryem Akça da bu fırsatçılar nedeniyle mağdur olanlar arasında. Ev ararken deprem nedeniyle internet ilanında 2000 yılı sonrası evlere bakan Akça, “Emlakçının bize verdiği belgeler arsında ev sahibinin imzasının bulunduğu DASK sigortasında evin 2000-2006 arasında yapıldığı yazıyordu. Bina sakinlerinin organize etmesiyle binamızda bir inceleme yapıldı. Komşumuz bana binamızın imar belgesini gösterdi. 2000’li yıllarda yapıldığını zannettiğim bina aslında 1987 yılında yapılmıştı. Ayrıca gelen ekiplerin evden aldığı parçalarda deniz kumundan yapılan betonlarla karşılaştık. İçinde deniz kabuğu görünüyordu. Bodrum katta ise ciddi hasarlar gördük. İnceleme yapan ekipler yüksek ihtimalle çürük raporunun çıkacağını söylediler. Özellikle 6 büyüklüğündeki bir depremde ayakta kalır mı diye sordum, ekip çalışanı ‘hayır’ dedi. Binayı anında terk ettik. Birkaç saat içinde eşyalarımı toplayıp memleketime döndüm” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Flaş açıklama: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilirFlaş açıklama: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir
13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

En Çok Okunan Haberler

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Uzmanlar evde yapılan hızlı testler konusunda uyardı: Tanı koymada güvenilir değil

Uzmanı açıkladı! Hızlı testler güvenilir mi?

Eski Danıştay Üyeleri, Yüce Divan'da yargılanacak

Eski Danıştay Üyeleri, Yüce Divan'da yargılanacak

Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş açıklama: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir

Flaş açıklama: Kısıtlamalar hafta içine yayılabilir

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Dehşete düşüren olay! Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba koydu

Gören polisi aradı! Ayrılmak isteyen eşinin evinin önüne bomba koydu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.