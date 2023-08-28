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Ev hanımlarına emeklilik var mı, ev hanımları emekli olabilir mi? Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, şartları nelerdir?

11.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her çalışan vatandaşın belli bir süre çalıştıktan ve gerekli olan koşulları yerine getirdikten sonra emekli olma hakkı kazanır. Ancak emekli olmak için bir işyerinde çalışmak ya da iş yeri sahibi olmak gibi bir zorunluluk yoktur. Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince ev hanımları da emekli olma ve emekli maaşı alma hakkına sahiptir. Bu hak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Peki, ev hanımları emekli olabilir mi?

Ev hanımlarına emeklilik var mı, ev hanımları emekli olabilir mi? Ev hanımlarına emeklilik ne zaman, şartları nelerdir?

Çalışan kişiler, yaş sınırına ulaştıklarında, emekli olmak için doldurulması gereken çalışma gün sayısını doldurduklarında ve sigortalı olarak doldurmaları gereken prim gün sayısına ulaştıklarında emekli olma hakkı kazanırlar. Bazı kişiler işyeri sahibi olmadığı ya da bir yerde çalışmadığı halde emekli olabilir. Bu durum bazı koşullara bağlı olarak gerçekleşir. Çünkü emekli olmak için en gerekli koşul sigorta primlerinin o kişi adına Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK’ye) yatırılmış olması gerekir. Ev hanımları da herhangi bir iş yerinde çalışmamış olsalar dahi bu şekilde emekli olma hakkı kazanabilirler.

Ev hanımları emekli olabilir mi?

Bir iş yerinde çalışmak ya da iş yeri sahibi olmak dışında emekli olmanın bazı koşuları bulunur. Bu koşullara göre prim gün sayıları, ödenecek sigorta primi tutarı gibi gerekliliklerde değişiklik görülür. Çalışmadan emekli olmak isteğe bağlı emeklilik olarak isimlendirilir. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için de isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekir.

Çalışan bir kişinin emekli olabilmesi için kadın ya da erkek çalışan olmasına bağlı olacak şekilde yaklaşık 5000 iş gününü ya da daha fazlasını doldurmuş olması gerekebilir. Ancak ev hanımı ya da başka bir durumdaki kişiler çalışmadan emekli olmak istiyorsa isteğe bağlı sigorta türünden yararlanır. Prim gün sayıları ve ödenecek prim tutarları da farklı olur.

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Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir?

Ev hanımlarına emeklilik koşullarına göre emekli olmak isteyen kişi adına sigorta primi yatırılmalıdır. Prim yatırılacak gün sayısı normal sigortalılardan ve emekli adaylarından farklıdır. Prim tutarları Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırılır. İsteğe bağlı emekli olacak kişiler Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında değerlendirilir ve bu kapsamda emekli olma hakkı kazanır. Getirilen torba yasası ile birlikte daha önceki emekli olma koşullarında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Emekli olacak ev kadının sahip olduğu çocuk sayısı ya da kişinin daha önce çalışmış olması durumları da bu düzenlemelere dâhil derişikliklerdir. Bir ev hanımının emekli olması için öncelikle başvuru yapılması gerekir.

Emekli olmak isteyen ev hanımı, en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne şahsen başvuru yapmalıdır. Başvuru sırasında verilen form eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Başvuru yaparken nüfus cüzdanı fotokopisi, doldurulan form ile birlikte teslim edilir. Ayrıca bir adet vesikalık fotoğraf ve banka dekontu da başvuru esnasında beyan edilmelidir.

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Ev hanımlarına emeklilik ne zaman?

Ev hanımları emekli olabilmek için isteğe bağlı sigortalılık kapsamından yararlanırlar. Buna göre Sosyal sigorta Kurumu’na prim yatırılmalıdır. İsteğe bağlı olarak emekliliğe ayrılacak ev hanımlarından sigorta primlerinin üçte biri oranında rakam alınmaz. Yapılan düzenlemelere göre bir ev hanımının emekli olması için prim yatırılması gereken gün sayısı da normal emeklilikten farklıdır.

İsteğe bağlı olarak emekliye ayrılacak olan ev hanımları, emekli olabilmek içi on beş yıllık sigorta süresini doldurmalıdır. Ödenmesi gereken prim gün sayısı 3600 gündür. Bu şartları yerine getiren ve prim ödemelerini belirtilen süre kadar yapan ev hanımları Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak emekli olma ve emekli maaşı alma hakkına da sahip olur.

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Ev hanımı

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