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Ev sahibi dehşeti kamerada! Kapısına dayandığı kiracısına kabusu yaşattı

20.07.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde çok sık gündeme gelen ev sahibi-kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü'nde bir ev sahibi, dairesinde oturan kiracısına kabusu yaşattı. Oturduğu evden çıkarmak istediği kiracısının kapısına dayanan ev sahibi ve yakınları, kapıyı tekmeleyip tehditler savurdu. Kiracının o anları cep telefonuyla kaydettiğini gördüğünde ise yaptıklarını inkar etti. Yaşananları anlatan kiracı Merve Çelik, "Can güvenliğimiz tehdit altında, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi. İşte detaylar...

Ev sahibi dehşeti kamerada! Kapısına dayandığı kiracısına kabusu yaşattı

Tepki çeken olay dün saat 22.45 sıralarında, Yakuplu Mahallesi 72. Sokak'taki binada meydana geldi. İddiaya göre: Kiracı Merve Çelik, ev sahibi tarafından 1,5 yıldır oturduğu daireden 'oğlum oturacak' gerekçesiyle çıkarılmak istendi. Daha önce defalarca telefonla arayarak tehditler savuran ev sahibinin kardeşi ve eşi, dün gece saatlerinde, aynı binada oturdukları kiracı Merve Çelik'in kapısına dayandı. Çelik'in erkek kardeşinin saatin geç olduğu ve müsait olmadıklarını söylemelerine rağmen , küfür ederek kapıyı tekmeleye başladılar. Bunun üzerine Merve Çelik de kapıya giderek cep telefonuyla o anları kaydetmeye başladı. Çelik'in kayıttayken kapıyı açması üzerine, cep telefonunu gören ev sahibinin kardeşi, üslubunu değiştirerek tehdit etmediklerini söyledi. Bunun üzerine Merve Çelik, polise giderek şikayetçi oldu.

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YAŞANANLARI CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Kiracı Merve Çelik'in kaydettiği görüntülerde, eşiyle birlikte kapıya gelen ev sahibinin kardeşinin bağırarak küfür ve tehditler savurduğu duyuluyor. Çelik'in kapıyı açması üzerine cep telefonuyla görüntü kaydı yapıldığını gören kişi, tehdit etmediğini söyledi.

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"KÜFÜR EDEN ADAM, 'MERVE HANIM' DEMEYE BAŞLADI"

Yaşananları anlatan kiracı Merve Çelik, "Dün akşam 22.45 sıralarında uyuyordum. Annem ve kardeşim uyanıktı. Kardeşim 'abla, kapıya adamlar geldi, seni istiyorlar' diyerek uyandırdı. Müsait olmadığımı, şu an konuşamayacağımı söyle dedim. Ardından kapıyı tekmelemeye başladılar. Bir hışımla kalktım yataktan ama korktuğum için kapıyı açmadım. Bu ilk tehditleri değil. Kardeşime küfürler savurmaya başladı. Kapıyı açmadan önce o anları videoya çektim. Daha sonra elimde telefonla kapıyı açtım. Kapıyı açtıktan sonra o küfür eden adam, 'Merve hanım' demeye başladı. Tehdit etmediğini söylemeye başladı. Daha önce telefonda, 'sabah göreceğim seni, bu binadan çıkmayacak mısın' gibi tehditler etmişlerdi. Daha sonra polis çağırdım. Polis geldiğinde bana küfür eden adam kaçmış. Şikayetçi oldum. Kardeşim mahkemeye gitti. Davacı olacağız. Can güvenliğimiz yok. Sürekli bir huzursuzluk ve tedirginlik halindeyim. Kontratım dolmadı, 1,5 yıldır burada oturuyorum. Muhtemelen dönem ortasında zam yapamayacağı için 'oğlum evlenecek, çık' dedi. Oğlum dediği kişi de Bayram adındaki yeğeni. 1,5 yıldır yeğeni olarak tanıdığımız kişi bir anda oğlu oldu. Mahkemeye vermelerini söyledim, onu da yapmadılar. Bunun yerine zorbalıkla bizi bezdirmeye çalıştılar. Bir sonraki sefer, eğer fırsat bulurlarsa, şiddet olacaktı ve bundan korkuyorum. Ne benim ne de ailemin şu anda can güvenliği yok. Dün gece uyuyamadık. Kapıya tekrar gelecekler diye çok korktum. Ne güzel ki videoya çekebildim. Bir gün iş yerimin çıkışında da beni kıstırabilirler. O yüzden can güvenliğimiz tehdit altında, kendimizi rahat hissetmiyoruz ve ne yapacağımızı bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

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(DHA)

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