Ev tipi kondisyon bisikletinin faydaları nelerdir, ne işe yarar? Kondisyon bisikleti hangi kasları çalıştırır, ne kadar zamanda zayıflatır?

Evde büyük bir kullanım kolaylığı sağlayan kondisyon bisikleti, keyifli vakit geçirirken spor yapmanıza destek olur. Düzenli spor yapmanın önündeki en büyük engellerden biri motivasyondur. Evde her zaman ulaşılabilen bir kondisyon bisikletiyle motivasyon sorununuzu çözebilirsiniz. Sizi spordan uzaklaştıran sebeplerden kaçınarak müzik dinlerken keyifle kondisyon bisikleti kullanabilirsiniz. Güvenli bir spor aleti olmasıyla rahatlıkla egzersiz yapabilmenizi sağlayan ev tipi kondisyon bisikleti, sporu hayatınıza katmanızı kolaylaştırır.

Ev tipi kondisyon bisikleti ne işe yarar?

Ev tipi kondisyon bisikleti dışarda spor yapma imkanınız yoksa ya da soğuk havalarda açık hava egzersizleri yapmak istemiyorsanız iyi bir seçenek olabilir. Kondisyon bisikleti ile evinizin konforunda müzik dinleyerek ya da video izleyerek spor yapma şansınız olur. Sporu eğlenceli ve keyif alacağınız bir hale getirerek daha kolay benimseyebilirsiniz. Sonuçta düzenli sporu hayatınıza katmanız kolaylaşır ve eğlenirken fit bir vücuda sahip olabilirsiniz. Bunun dışında kondisyon bisikleti faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Vücut direncinizi yükselterek hastalıklara karşı vücudunuzu korumaya yardımcı olur.

Düzenli egzersizler bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Uyku düzeninizi ve konforunu artırır.

Kalori yakmanızı sağlar.

Duruş bozukluklarına karşı etkilidir.

Bütün bedeni uyum içinde çalıştırarak vücudun denge kazanmasına yardımcı olur.

Kilo verirken sıkı bir vücuda sahip olmanıza destek olur.

Kondisyon bisikletiyle spor yaparak stresten uzaklaşabilirsiniz.

Spor yapmak mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar.

Kolay kullanımından dolayı çalıştığınız sırada farklı aktivitelerle ilgilenebilirsiniz.

Küçük bir alanda kullanılabilmesi sebebiyle spor yapmanızı kolaylaştırır.

Düzenli olarak kondisyon bisikleti kullanımı kardiyo kondisyonunuzu artırır.

Kondisyon bisikleti kardiyo egzersizi olmasından dolayı kalp sağlığı için iyidir.

Birçok egzersize göre daha kolay uygulanabilir.

Eklemleri ve kemikleri yüksek baskı uygulamadan çalıştırır.

Normal bir bisiklete göre daha güvenlidir.

Farklı zorluk düzeyleri sayesinde farklı seviyelerde kullanılabilir.

Kolay kullanımından dolayı spor eğitmenine ya da bir yardımcıya ihtiyacınız olmaz.

‘Kondisyon bisikleti ne işe yarar?’ sorusunun ilk yanıtı, kolay bir şekilde kalori yakmanızı sağlayarak kilo vermenize yardımcı olmasıdır. Kondisyon bisikletleri değiştirilebilir bazı özelliklere sahiptir. Bu özellikler istediğiniz yoğunlukta antrenman yapmanıza olanak sağlar. Kondisyon bisikletinin zorluk seviyesine göre yarım saatlik bir sürede yaklaşık olarak 250-300 kalori yakabileceğiniz egzersizler yapabilirsiniz. Bu özelliklerinin dışında kondisyon bisikletiyle çeşitli kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Aktif bir kullanımda vücudunuzda pek çok kas grubu çalışır ve daha dinç hissedebilirsiniz. Sadece kilo vermeniz için değil bacak ve karın bölgenizi sıkılaştırmanız için kondisyon bisikleti iyi bir tercihtir.

Kondisyon bisikleti hangi kasları çalıştırır?

Kondisyon bisikletinin çeşitli özellikleri bulunur. Bunlardan en çok kullanılanları genellikle zorluk derecesi ve eğimdir. Bisikletin türüne ve kullanımınıza bağlı olarak kasların çalışma oranı değişir. Harcadığınız enerjiye ve temponuza göre ortalama bir egzersizler aşağıdaki kas grupları çalışır:

Baldır

Kalça

Uyluk

Ayak

Kol

Karın

Göğüs

Omuz

Boyun

Sırt

Buradan hareketle ‘Kondisyon bisikleti nereleri çalıştırır?’ sorusuna vücuttaki birçok kası çalıştırdığı söylenebilir. Ancak kondisyon bisikleti bu kas gruplarından özellikle alt bölge kaslarını çalıştırır. Aktif hareket etmesi sebebiyle bacak, kalça ve baldır bölgesindeki kaslar daha çok gelişir. Sağlık bir bedene sahip olmak için tüm kasları çalıştırmak daha sağlıklı olacaktır. Tüm vücudun birlikte gelişimi estetik bir görünüm de sağlar. Bu yüzden farklı egzersizlerle üst kas gruplarını ayrıca çalıştırmak tavsiye edilir. Ayrıca çeşitli egzersizler bedene esneklik kazandırmaya yardımcı olur. Bu durum hareket kabiliyetini geliştirir. Spora yeni başlıyorsanız bölgesel vücut çalışmak yerine tüm vücut (full body) egzersizler daha verimli ve sağlıklı olur.

Kondisyon bisikleti ne kadar zamanda zayıflatır?

Spor yaparken amacınız kilo vermek ve kalori yakmaksa bu sürenin kişiye göre değiştiği bilinmelidir. Ağır spor yaparak hızlı kilo kaybetmenin uzmanlar tarafından sağlıklı olmadığı yönünde görüşler vardır. Genelde hızlı kilo kaybı korunamaz ve insanlar tekrar kilo almaya başlar. Bu yüzden kademeli olarak artan egzersizler ve zamana yayılan çalışmalar uzmanlarca önerilmektedir. Sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemek ve hayata katmak en ideal çözüm olabilir. Yaptığınız spordan öncelikle keyif almaya odaklanırsanız daha kolay sonuç alabilirsiniz.

Fazla kiloya sahipseniz daha hızlı kalori yakabilirsiniz. Ayrıca zayıflama hızı cinsiyet, metabolizma hızı, yaş, yağ oranı gibi değerlere göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla net bir zayıflama süresi vermek yanlış olabilir. Ancak yaklaşık değerlere bakılacak olursa kondisyon bisikletini düzenli kullanarak ayda 2-3 kilo vermek mümkündür. Bu değerlere düzenli beslenme ve her gün yaklaşık 30 dakikalık orta yoğunlukta antrenmanla ulaşabilirsiniz. Kondisyon bisikletinde bulunan antrenman yoğunluğu gibi seçeneklerle vereceğiniz kilo miktarı da değişiklik gösterebilir. Kondisyon bisikletinden en iyi verimi alabilmek için yemekten 1 saat sonra kullanmanız tavsiye edilir. Yemekten hemen sonra spor yapmak uzmanlar tarafından önerilmez.

Kondisyon bisikleti kaç dakika kullanılmalı?

Kondisyon bisikleti etkili kardiyo egzersizlerinden biridir. Kardiyo egzersizleri ile kalp atışı hızlanır ve kan dolaşımı düzenli hale gelir. Aynı zamanda kardiyo egzersizleri kalori yakmak için iyi bir çözümdür. Pek çok kardiyo egzersizinde olduğu gibi spora yeni başlayan bir kişiyseniz haftada 3-4 gün egzersiz yapmanız önerilir. Kaslar çalışmadığı sürede geliştiği için spor yapmak kadar vücudu dinlendirmek de önemlidir. Dolayısıyla bu 3-4 günlük süreyi ardışık olarak planlamanız yararlı olur. Genel olarak 2 gün egzersiz 1 gün dinlenme şeklinde ilerlemek yeni başlayanlar için olumlu olabilir.

Kondisyon bisikleti, ritmik ve tempolu bir spor olduğu için belirli bir süreden sonra vücut yağ yakmaya başlar. Bisiklet egzersizi ile kilo vermek için düzenli kullanım önemlidir. Kondisyon bisikletinden yeterince verim alabilmek için 45-60 dakikalık bir egzersiz süresi yeterli olacaktır. Bu süre kondisyon bisikletinin zorluk seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak 10-15 dakikada bir mola vermeniz önerilir. Kullandığınız süre boyunca zorluk seviyesini yavaş yavaş artırabilirsiniz.



