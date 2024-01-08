Evcil hayvan sigortası nedir, neleri kapsar?

Doğal afetlere, kazalara veya olası herhangi bir tehlikeye karşı sevdiğimiz kişileri, aile üyelerini, malları, mülkleri ya da eşyaları korumak için sigorta sözleşmesi imzalamak günümüzde karşılaştığımız en doğal durumlar arasında yer alır. Bugün artık evcil hayvanlar da bazı şartlara bağlı bir şekilde sigortalanabilir hâle gelmiştir. Evcil hayvan sigortası patili dostları korumak için birçok madde barındırmaktadır. Hattı bazı evcil hayvan sigortası sözleşme türleri de adını buradan alır.

Evcil hayvan sigortası nedir?

Evcil hayvan sigortası, evde yaşayan kedilerin ya da köpeklerin herhangi bir acil hastalık durumunda, kaza söz konusu olduğunda anlaşmalı olan ya da anlaşması bulunmayan veterinerlik kliniklerinde yapılan sağlık harcamalarını karşılayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü birçok farklı isim ile de bilinir. Bu isim çeşitliliğin nedenlerinden biri de patili dostların sağlığını koruyan bir sigorta türü olmasıdır.

Evdeki hayvanların sağlığını güvence altına alan bu sigorta türü, evde beslenen ve artık ailenin bir üyesi olarak kabul edilen hayvanların yaşayacağı herhangi bir sağlık sorunu söz konusu olduğunda olası masrafların ve yapılan sağlık harcamalarının sigorta sözleşmesi kapsamında karşılanmasını sağlar.

Evcil hayvan sigortası neleri kapsar?

5199 sayılı hayvanları koruma kanununda bakımı, satışı ya da üretimi yasak olan hiçbir hayvan cinsi evcil hayvan sigortası sözleşmeleri kapsamına girmez. Kediler ve köpekler için yapılabilen bu sigorta sözleşmesi, acil durumlarda onlara yapılan birçok müdahaleyi kapsar. Yapılacak olan ödemelerin limitleri ve yüzdeleri de sözleşme yapılan sigorta şirketine ve sözleşmenin kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Evcil hayvan sigortalarının genel olarak kapsadığı durumlar şunlardır:

Ana teminat olarak,

Kayıp ilanları

Kayıp ilanları için vaat edilen ödüller

Acil tedavi gerektiren durumlar

Üçüncü şahsın mali sorumluluğu

Ek teminat olarak,

Sigorta firmalarında ek teminatlar değişiklik gösterebilir ancak genel olarak karşıladıkları durumlar bu şekildedir:

Tedaviler

Veterinerde genel muayeneler

Doğum ya da kısırlaştırma işlemleri hariç yapılan ameliyatlar

Kanser

Çeşitli hastalıklar

Ultrason, röntgen, BT (Bilgisayarlı tomografi) taramaları, idrar ve kan tahlillerinin yaptırılması

Ana teminatlar genel olarak acil olarak gelişen durumlarda harcanan sağlık giderlerini kapsar. Ancak ek teminatlarda muayeneler ve tedaviler için yapılan ödemeler de karşılanır. Ek teminat kapsamında olan bir tedavide limitler içinde sigorta sözleşmesine göre ödeneceği belirlenen masraf oranı değişiklik gösterebilir. Ücretsiz ek hizmetler de farklı firmalarda farklı olabilecek şekilde, ek hizmet olarak verilebilmektedir. Kedileri ve köpekleri kapsayan evcil hayvan sigortalarında ücretsiz olarak da sunulabilen ve genel olarak yılda 1 kez olacak şekilde verilebilen bazı ek hizmetler şunlardır:

Göz ve kulak temizliği

Çip takılması

Veteriner muayenesi

Tırnak kesilmesi

Köpekler için verilen eğitim hizmetinde indirim sağlanması

Evcil hayvan sigortası nerelerde geçerlidir?

Evcil hayvanlarını sigorta altına almak isteyen kişiler sigorta sözleşmesi yapma yetkisi olan firmalar ile iletişime geçerek kedilerine ya da köpeklerine evcil hayvan sigortası yaptırabilirler. Evcil hayvanlara odaklı bu sigorta türü, anlaşması olan veteriner muayenehaneleri ve hayvan hastanelerinde geçerli olan bir sözleşmeye sahiptir.

Yine de bu gibi durumların evcil hayvan sigortası hizmeti sunan farklı firmalarda farklı şekilde olup, değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.





