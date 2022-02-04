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Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 4 Şubat 2022 Cuma

04.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz ay, şubat ayından itibaren ödenecek tutarı açıklamıştı. Şubat ayının 4. gününde Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Öte yandan evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte evde bakım maaşı ile ilgili detaylar...

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 4 Şubat 2022 Cuma

Evde bakım maaşına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ödeme tutarında Şubat'tan itibaren değişikliğe gidileceği ifade edilmişti. Muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların bakımına destek için verilen ödemeler konusunda araştırılma yapılmaya başlandı.Peki Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasına göre ödemeler il il vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım maaşı ödeme sorgulamaları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 4 Şubat Cuma

EVDE BAKIM MAAŞI 2022 NE KADAR?

Evde bakım maaşı ücretleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 yılında 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla 2.706 TL'ye yükseldi.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 4 Şubat Cuma

EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI? 4 ŞUBAT 2022 CUMA

Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmaya başlanmadı. Destek ödemesi olarak yapılan evde bakım maaşının her ayın 15'i ila 30'u arasında yapılıyor.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 4 Şubat Cuma

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerinin hesaba yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

TC kimlik numarısı ile e-Devlet şifresi girilerek arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılması halinde açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin ayrıntılara ulaşılabilir.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 4 Şubat Cuma

EVDE BAKIM MAAŞI SMS SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 4 Şubat Cuma

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL TAKİP EDİLİR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 4 Şubat Cuma

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 4 Şubat Cuma

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 4 Şubat Cuma

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

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