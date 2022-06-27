Evde Bakım maaşı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Söz konusu ödemelerin Haziran ayı için olanları tamamlandı. Temmuz ayı ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatıp yatmayacağı ise merak konusu oldu. Peki Evde Bakım maaşı Temmuz ödemesi bayramdan önce yatar mı 2022? Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ÖDEMESİ BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılmaktadır. Kurban Bayramı bu yıl, 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce yapılmıştı. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu



