HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evde Bakım maaşı Temmuz ödemesi bayramdan önce yatar mı 2022? Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?

Evde Bakım maaşı Temmuz ödemesi bayramdan önce yatar mı 2022? Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?

27.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde Bakım maaşı, Temmuz ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve 2 bin 354 lira olarak ödenen tutarın ne kadar zamlanacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Evde Bakım maaşı Temmuz ödemesi bayramdan önce yatar mı 2022? Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2022 açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı....

Evde Bakım maaşı Temmuz ödemesi bayramdan önce yatar mı 2022? Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?

Evde Bakım maaşı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Söz konusu ödemelerin Haziran ayı için olanları tamamlandı. Temmuz ayı ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatıp yatmayacağı ise merak konusu oldu. Peki Evde Bakım maaşı Temmuz ödemesi bayramdan önce yatar mı 2022? Evde bakım maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ ÖDEMESİ BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılmaktadır. Kurban Bayramı bu yıl, 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce yapılmıştı. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 11 Şubat 2022 Cuma

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran vahşet! 40 yıllık eşini elektrikli süpürge kablosuyla boğduKan donduran vahşet! 40 yıllık eşini elektrikli süpürge kablosuyla boğdu
Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'Aykut Erdoğdu'dan Tuba Torun için olay sözler! '50 kişi ile yatmış'
İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklamaİl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklama
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Birçok il için kırmızı alarm verildi, ekipler teyakkuza geçti! Çok kuvvetli olacak

Birçok il için kırmızı alarm verildi, ekipler teyakkuza geçti! Çok kuvvetli olacak

Ümit Özdağ "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" demişti! Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş desen...

Ümit Özdağ "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" demişti! Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş desen...

İlginizi Çekebilir

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Şok anları! Sevmeye çalıştığı fil eteğini açtı

Şok anları! Sevmeye çalıştığı fil eteğini açtı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.