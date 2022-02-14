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Evde bakım maaşı yatan iller 14 Şubat 2022 Pazartesi listesi belli oldu mu? Hesaplara yattı mı? Ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır?

14.02.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı ile ilgili bu aydan itibaren ödenecek tutarlarda değişikliğe gidileceği duyurulmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda beklenen ödemelerin 14 Şubat Pazartesi günü yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır? Hesaplara yattı mı? Ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 14 Şubat 2022 Pazartesi evde bakım maaşı ile ilgili son durum...

Evde bakım maaşı yatan iller 14 Şubat 2022 Pazartesi listesi belli oldu mu? Hesaplara yattı mı? Ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada Şubat ayından itibaren ödenecek tutarlarda değişikliğe gidileceğini ifade ederek geçen yıl 1798 TL olan evde bakım maaşının bu yılın Şubat ayı itibarıyla 2.706 TL'ye yükseldiğini belirtmişti. Vatandaşlar, muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların bakımına destek için verilen ödemeler ile ilgili yeni haftanın ilk gününde internette araştırma yapıyor. Bu kapsamda Evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır? Hesaplara yattı mı? Ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? soru ve konu başlıklarının yanıtı ve detayları merak konusu oldu. 14 Şubat 2022 Pazartesi günü evde bakım maaşları ile ilgili son durum ve detaylara haberimizde yer verdik.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşının yapıldığı iller henüz netleşmedi. Maaş hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI? 14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmaya başlanmadı. Destek ödemesi olarak yapılan evde bakım maaşının her ayın 15'i ila 30'u arasında yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerinin hesaba yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

TC kimlik numarısı ile e-Devlet şifresi girilerek arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılması halinde açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin ayrıntılara ulaşılabilir.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

EVDE BAKIM MAAŞI 2022 NE KADAR?

Evde bakım maaşı ücretleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 yılında 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla 2.706 TL'ye yükseldi.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

EVDE BAKIM MAAŞI SMS SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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