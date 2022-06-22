EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? İşte 22 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yattı mı? 22 Haziran 2022 Çarşamba günü ödemelerin hangi illere yapıldığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ödemeler geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibarıyla yapılmaya başlandı. Peki 22 Haziran evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 22 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi...
Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor. 22 Haziran 2022 Çarşamba günü itibarıyla ödemeler yapılmaya başlandı. İşte 22 Haziran Çarşamba günü ödeme yapılan iller...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi:
1- Tokat
2- Ordu
3- Hatay
4- Bolu
5- Osmaniye
6- Kırşehir
7- Antalya
8- Uşak
9- Balıkesir
10- Konya
11- İstanbul
12- Kocaeli
13- Bursa
14- Kırıkkale
15- Manisa
16- Bilecik
17- Çanakkale
18- Malatya
19- Denizli
20- Ankara
21- Şanlıurfa
22- Zonguldak
23- Afyonkarahisar
24- Sakarya
25- Diyarbakır
26- İzmir
27- Aksaray
28- Samsun
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu
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