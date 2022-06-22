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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? İşte 22 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

22.06.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamaları 22 Haziran 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü günü de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişiler ile onların ailesine yapılan ödemeler geçtiğimiz hafta çarşamba günü başladı. Peki 22 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? İşte 22 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? İşte 22 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı yattı mı? 22 Haziran 2022 Çarşamba günü ödemelerin hangi illere yapıldığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ödemeler geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibarıyla yapılmaya başlandı. Peki 22 Haziran evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 22 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi...

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Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor. 22 Haziran 2022 Çarşamba günü itibarıyla ödemeler yapılmaya başlandı. İşte 22 Haziran Çarşamba günü ödeme yapılan iller...

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERE YATIRILDI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi:

1- Tokat

2- Ordu

3- Hatay

4- Bolu

5- Osmaniye

6- Kırşehir

7- Antalya

8- Uşak

9- Balıkesir

10- Konya

11- İstanbul

12- Kocaeli

13- Bursa

14- Kırıkkale

15- Manisa

16- Bilecik

17- Çanakkale

18- Malatya

19- Denizli

20- Ankara

21- Şanlıurfa

22- Zonguldak

23- Afyonkarahisar

24- Sakarya

25- Diyarbakır

26- İzmir

27- Aksaray

28- Samsun

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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