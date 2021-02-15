Evde dezenfektan yapımı sandığınızdan daha kolay! İşte ucuz, kolay ve doğal dezenfektan tarifleri

Pandemi başlangıcından beri tüm dünyada maskeden sonra en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de dezenfektanlar oldu. Başlangıçta marketlerdeki ve eczanelerdeki ürünlere rağbet eden insanlar, son dönemde evde dezenfektan yapımı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Aslında farklı ürünlerle evde antiseptik hazırlama yapılabiliyor. Üstelik bazıları her evde bulunan basit ürünlerle de hazırlanabiliyor. İşte bütçe dostu tarifler ve hazırlama yöntemleri... EVDE DEZENFEKTAN YAPIMI Dezenfektan hazırlarken bilindiği üzere alkol kullanmak gerekiyor. Ancak gereken malzemeleri temin ettikten sonra evde dezenfektan yapımı kolay oluyor. Bunun için genellikle etil alkol veya izopropil alkole ihtiyaç duyuluyor. Yani kilit ürün alkol olarak geçiyor. Alkol bazlı dezenfektan hazırlanırken ortalama 1 litrelik şişenin yüzde 90’ı alkol ile dolduruluyor. Bu maddenin içine de istenen aroma ekleniyor. Tercihen aloe vera ilave edilebiliyor. Ancak bu tarz ürünlerin hem hazırlanmasında hem de kullanımında da dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, başka rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyarılar yapıyor. Öte yandan uzmanlar, etil alkol ve aloe veraya ilave olarak lavanta yağı, çay çiçeği yağı ve karanfil yağı kullanılarak el dezenfektanı hazırlanabileceğini belirtiyor. İşte evde dezenfeksiyon yöntemleri...

Malzemeler: Etil alkol

İçme suyu

10 damla limon yağı

Şişe Yapılışı: Evde dezenfektan yapımı alkol ile olduğunda karışımın içeriğinde yüzde 70’inin etil alkol, yüzde 30’unun da içme suyu olmasına özen gösteriliyor. Ardından karışımın içine 10 damla kadar limon yağı ilave ediliyor. Karışım şişelendikten sonra her kullanımdan önce iyice çalkalanıyor. İZOPROPİL ALKOL İLE DEZENFEKTAN YAPIMI Malzemeler: 1 su bardağı kadar içme suyu

1 su bardağı kadar beyaz sirke

2 çorba kaşığı kadar izopropil alkol

20 damla kadar limon yağı

20 damla kadar çay ağacı yağı

Şişe Yapılışı: Bu tarz bir karışımı hazırlamak için tüm malzemeler sırasıyla bir şişenin içerisine konuluyor. Ardından şişenin kapağı kapatılıp iyice çalkalanıyor. Hazırlanan karışım temizlik yapılacak yüzeylerde kullanılabiliyor. EVDE DEZENFEKTAN YAPIMI İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER İnsanlar tarafından evde doğal dezenfektan nasıl yapılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Özellikle son dönemde, Burdur’da üretilen, içeriğindeki metil alkol sebebiyle kolonya ve kozmetik ürün yapımında da kullanılabilen lavanta ile kekik yağına olan talebin arttığı belirtiliyor. Bakteri, mantar ve virüsler üzerinde etkili olduğu düşünülen dezenfektan özelliğine sahip, bağışıklık sistemini güçlendirici tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ve kekik yağına hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gösteriliyor.