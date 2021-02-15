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Evde dezenfektan yapımı sandığınızdan daha kolay! İşte ucuz, kolay ve doğal dezenfektan tarifleri

Hande Öztürk Hande Öztürk 15.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Evde dezenfektan yapımı sandığınızdan daha kolay! İşte ucuz, kolay ve doğal dezenfektan tarifleri

Koronavirüs salgınının başlamasıyla beraber günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden bir tanesi de maskeyle beraber dezenfektan oldu. Başlarda insanlar marketlerdeki ya da eczanelerdeki ürünlere büyük ilgi gösterse de son dönemde evde dezenfektan yapımı araştırılmaya başlandı. İşte hem doğal, hem ucuz hem de kolay evde dezenfeksiyon yöntemleri...

Pandemi başlangıcından beri tüm dünyada maskeden sonra en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de dezenfektanlar oldu. Başlangıçta marketlerdeki ve eczanelerdeki ürünlere rağbet eden insanlar, son dönemde evde dezenfektan yapımı ile ilgili araştırma içerisine girdi. Aslında farklı ürünlerle evde antiseptik hazırlama yapılabiliyor. Üstelik bazıları her evde bulunan basit ürünlerle de hazırlanabiliyor. İşte bütçe dostu tarifler ve hazırlama yöntemleri...

EVDE DEZENFEKTAN YAPIMI

Dezenfektan hazırlarken bilindiği üzere alkol kullanmak gerekiyor. Ancak gereken malzemeleri temin ettikten sonra evde dezenfektan yapımı kolay oluyor. Bunun için genellikle etil alkol veya izopropil alkole ihtiyaç duyuluyor. Yani kilit ürün alkol olarak geçiyor. Alkol bazlı dezenfektan hazırlanırken ortalama 1 litrelik şişenin yüzde 90’ı alkol ile dolduruluyor. Bu maddenin içine de istenen aroma ekleniyor. Tercihen aloe vera ilave edilebiliyor. Ancak bu tarz ürünlerin hem hazırlanmasında hem de kullanımında da dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, başka rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyarılar yapıyor. Öte yandan uzmanlar, etil alkol ve aloe veraya ilave olarak lavanta yağı, çay çiçeği yağı ve karanfil yağı kullanılarak el dezenfektanı hazırlanabileceğini belirtiyor. İşte evde dezenfeksiyon yöntemleri...

Malzemeler:

  • Etil alkol
  • İçme suyu
  • 10 damla limon yağı
  • Şişe

Yapılışı:

Evde dezenfektan yapımı alkol ile olduğunda karışımın içeriğinde yüzde 70’inin etil alkol, yüzde 30’unun da içme suyu olmasına özen gösteriliyor. Ardından karışımın içine 10 damla kadar limon yağı ilave ediliyor. Karışım şişelendikten sonra her kullanımdan önce iyice çalkalanıyor.

İZOPROPİL ALKOL İLE DEZENFEKTAN YAPIMI

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kadar içme suyu
  • 1 su bardağı kadar beyaz sirke
  • 2 çorba kaşığı kadar izopropil alkol
  • 20 damla kadar limon yağı
  • 20 damla kadar çay ağacı yağı
  • Şişe

Yapılışı:

Bu tarz bir karışımı hazırlamak için tüm malzemeler sırasıyla bir şişenin içerisine konuluyor. Ardından şişenin kapağı kapatılıp iyice çalkalanıyor. Hazırlanan karışım temizlik yapılacak yüzeylerde kullanılabiliyor.

EVDE DEZENFEKTAN YAPIMI İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

İnsanlar tarafından evde doğal dezenfektan nasıl yapılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Özellikle son dönemde, Burdur’da üretilen, içeriğindeki metil alkol sebebiyle kolonya ve kozmetik ürün yapımında da kullanılabilen lavanta ile kekik yağına olan talebin arttığı belirtiliyor. Bakteri, mantar ve virüsler üzerinde etkili olduğu düşünülen dezenfektan özelliğine sahip, bağışıklık sistemini güçlendirici tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ve kekik yağına hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gösteriliyor.

lavanta yağı

ÇAY AĞACI YAĞI VE BEYAZ SİRKELİ DEZENFEKTAN YAPIMI

Malzemeler:

  • 2 çorba kaşığı kadar beyaz sirke
  • 2 su bardağı kadar sıcak içme suyu
  • 3 damla çay ağacı yağı
  • Yarım çay kaşığı kadar lavanta yağı
  • Şişe

Yapılışı:

Evde doğal el dezenfektanı yapımı için ilk olarak tüm malzemeler bir kabın içerisinde iyice karıştırılıyor. Sonrasında temiz bir şişe alınıyor. Şişenin sprey şeklinde kapağı olmasında yarar var. Karışım bu kabın içine doldurularak kullanılabiliyor.

LAVANTA VE BEYAZ SİRKE İLE DEZENFEKTAN YAPIMI

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kadar beyaz sirke
  • 1 su bardağı kadar içme suyu
  • 15 damla lavanta yağı
  • Şişe

Yapılışı:

Tüm malzemeler bir kabın içerisinde karıştırılıyor. Sonrasında sprey başlıklı bir şişenin içerisine dolduruluyor. Ancak her bir kullanım öncesinde şişenin iyice çalkalanması gerekiyor.

aloe vera

ALOE VERALI DEZENFEKTAN YAPIMI

Malzemeler:

  • 3 çorba kaşığı kadar aloe vera jeli
  • Yaklaşık 20 damla kadar limon yağı
  • 10 damla kadar kekik yağı
  • 10 damla kadar tarçın yağı
  • 10 damla kadar karanfil yağı
  • 10 damla kadar okaliptus yağı
  • Şişe

Yapılışı:

evde el dezenfektanı yapımı için tarifi verilen bu karışım, biraz daha jel kıvamına sahip oluyor. Antibakteriyel jeller gibi olacak olan bu ürün el temizliğinde kullanılabiliyor. Yapılışı için tüm malzemeler bir kabın içerisinde karıştırılıyor. Ardından ağız bölümü basmalı şekilde olan şişelerin içerisine doldurularak kullanılabiliyor.

çamaşır suyu

EVDE DEZENFEKTAN YAPIMI ÇAMAŞIR SULU

Çamaşır suyunun ellerde ve vücutta kullanımı doğru olmadığı için yüzey temizliğinde dezenfektan olarak tercih edilebiliyor. Uzmanlar da yüzeylerin temizliği adına standart olarak kullanılan deterjanların ve çamaşır suyunun uygulanabileceğini belirtiyor. Ancak çamaşır suyu, özellikle kumaş gibi yüzeylerde renk değişimine yol açtığı için dikkatli olmakta yarar var. Öte yandan çamaşır suyunun cilte temas etmemesine, fazlaca solunmamasına ve kesinlikle içilmemesine dikkat etmek önem taşıyor. Yüzeyler temizlendikten sonra yüzeyin çamaşır suyundan iyice arındırılması gerekiyor.

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