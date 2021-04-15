Bu baharatlar ile zayıflayabilirsiniz

Yaz yaklaşırken daha fit görünmek, fazla kilolarımızdan kurtulmak için hepimiz bir arayışa girdik. Dengeli beslenme, spor ve bol su tüketiminin zayıflama üzerindeki etkisini biliyoruz. Peki baharatların yağ yakıcı gücünden nasıl faydalanabiliriz?
Kırmızı et yemeklerinde bolca kullandığımız biberiyeyi şimdi kilo vermek için kullanacağız. 1 su bardağı sıcak suya 1 tatlı kaşığı biberiye ekleyin ve 5 dakika demlendikten sonra tüketin. Vücut sıcaklığını dengeleyip bağışıklık güçlendirmesinin yanı sıra kilo verme sürecinizi hızlandıracaktır.
En çok bilenen yağ yakıcı baharatların başında gelen kırmızı biber bağırsak faaliyetlerini hızlandırarak metabolizmayı hızlandırıyor. Her akşam 2 yemek kaşığı yoğurda 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberi ekleyerek tüketebilirsiniz.
Hem yağ yakımını hızlandıran hem de bağışıklık güçlendiren zencefili spor yaptıktan sonra çok sıcak olmayan bir bardak suya yarım küp şeker oranında rendeleyip tüketebilirsiniz. Üzerine ekleyeceğiniz bir dilim limon zencefilin tadını yumuşatacaktır.
Sütlü tatlılarda kullandığımız toz tarçın her mutfağın vazgeçilmez baharatıdır. Kan şekerini dengeleme özelliği ile uzun süre şeker ihtiyacını karşılayan tarçını çubuk veya toz halinde kullanabilirsiniz. 2 litre suya 2 adet çubuk tarçın atıp gün boyu tüketirseniz hem suya aromatik bir tat verecektir hem de yağ yakımınızı kolaylaştıracaktır.
Poğaçaların üzerinde görmeye alışık olduğumuz çörek otunun en bilinen özelliği iştah kesmesi ve metabolizma hızlandırmasıdır. 2 yemek kaşığı yoğurda 1 çay kaşığı çörek otu ekleyip düzenli tüketmeniz zayıflamanıza yardımcı olacaktır.
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