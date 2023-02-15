Evde hamilelik testi nasıl yapılır? Doğru sonuç için en doğru zaman nedir?

Erkeğin spermlerinin kadının yumurtalarını sağlıklı şekilde döllemesi ile başlayan hamilelik süreci her aşamasında heyecan verici olduğu kadar uzman bir doktor ile birlikte takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bebeğin ana rahmine düşmesinden önce bazı belirtiler görülebilir. Bu belirtiler hissedilebilir oranda olmayabilir. Belirtiler kadın tarafından hissedilmeye ya da fark edilmeye başlandığında doktora başvurulmalıdır.

Doktorların uygun gördüğü testlerin sonucu ile kişiler hamile olup olmadıklarını öğrenebilirler. Ancak bazı kadınlar daha hızlı sonuç alabilmek adına evde hamilelik testi tercih ederler. Eczanelerden kolaylıkla temin edilebilecek çeşitli hamilelik testleri bulunmaktadır. Bu testlerin yüzde yüz bir oranla doğru sonucu verdiği kabul edilmemiştir. Ancak yine de görülen ilk belirtileri takiben evde hamilelik testi de yapılabilir.

Evde hamilelik testi nasıl yapılır?

Evde hamilelik testi yapanlar ve yapmak isteyenler için eczanelerde birçok tercih bulunmaktadır. Testlerin bazıları renk değiştirerek bazıları ise çizgiler ile hamilelik sonucunu negatif ya da pozitif olarak gösterir. Kesin ve doğru sonuç için doktora danışmak ve hamilelik testini bir sağlık kuruluşunda yaptırmak daha doğru olacaktır. Yine de evde hamilelik testi yapmak son derece kolay ve hızlı bir işlemdir.

Farklı şekillerde üretilen hamilelik testleri aynı mantıkla işlemektedir. Buna göre hamile olduğundan şüphelenen kadının idrarındaki hCG diğer adı ile ilk hamilelik hormonunun seviyesi belirlenir. Evde hamilelik testi yapabilmek için alınan testin bulunduğu kutunun içinde yer alan çubuk kullanılır. Kadının idrarı bir kaba konur ve çubuk bu kaba en fazla 5 ya da 10 saniye duracak şekilde batırılır. Yeterince idrarın içinde duran çubuk çıkartıldığında eğer çizgilerin kullanıldığı bir test alınmış ise tek çizgi hamile olunmadığının işaretidir. Çubuğun üzerinde iki adet çizgi görünürse kadın hamile demektir.

Evde hamilelik testi ne zaman yapılmalı?

Kan ya da idrara bakılarak belirlenen hamilelik sürpriz olarak gerçekleşmiş olabilir. Bazı çiftler birlikte planlayarak çocuk sahibi olmaya karar verirler. Bu aşamadan itibaren doktora danışmak ve olası bir engele karşı önceden bilgi sahibi olabilmek mümkündür. Kadın ve erkeğin cinsel ilişkiye girdiği sırada gerçekleşen döllenmenin ardından zaman geçtikten sonra test yapılmalı ya da yaptırılmalıdır. Kadının geciken adetinin ilk gününden daha önce ya da beklenen hamilelik süresinden 2 hafta sonra test yapılmalıdır.

Yumurtlama yaklaşık olarak 2 gün süren bir durumdur. Bu esnada döllenmiş olan yumurtanın rahim boşluğuna girmesi ve yapışması beklenir. Böylece kanda bulunan hCG hücresi bölünecek ve fetal gelişme artacaktır. Evde yapılan hamilelik testi ya da daha kesin sonuçlar verdiği kabul edilen diğer testler için en iyi sonuç hamileliğin ilk haftasında ya da 10. gününde elde edilebilmektedir.

Evde hamilelik testi ne zaman belli olur?

Sonuçları bilimsel olarak yüzde yüz kesin kabul edilmese de en hızlı sonuç veren test evde yapılan gebelik testleridir. İdrara batırılan hamilelik testi çubuğu 5-10 saniye bekledikten sonra çıkartılır. Çubuğun üzerindeki renk değişimi ya da tek veya iki adet çizgi görünmesine göre negatif ya da pozitif sonuç birkaç dakika içinde görülebilmektedir. Ancak bir doktor tarafından onaylanmayan hiçbir sonucun garantisi yoktur.



