Hamilelik hesaplaması nasıl yapılır? Kaç haftalık gebeyim, bebeğim kaç haftalık?

İlişkinin ardından eğer hamilelik isteniyorsa ve korunma söz konusu değilse döllenme gerçekleşir. Sprem ve yumurtanın sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesinin ardından gelen süreç takip edilmeli ve belirtiler görülüyorsa doktora danışılmalıdır. Herhangi bir hamilelik şüphesi söz konusu ise eczanelerden temin edilebilecek olan gebelik testleri ile evde hamile olunup olunmadığını öğrenmek mümkündür. Ancak kesin ve net bilgi için doktor ile birlikte hareket edilmesi en doğru tercih olacaktır.

İlişkiye girilen tarihin ve saatin de hamilelik için önemli olduğu bilinir. Kadınların ovülasyon dönemlerini ve günlerini takip etmeleri gerekir. Ovülasyon dönemi adı verilen yumurtlama dönemlerinin en üst seviye olarak belirlendiği günde ilişkiye girmenin hamile kalma olasılığını arttırdığı saptanmıştır. Hamileliğin hesaplanmasında ilişkiye girilen tarihin önemi nedeniyle bu hesabın iyi yapılması gerekmektedir. Çünkü bu tür bir hesaplamanın yanlış yapılması doğru yumutlama tarihini belirlemede yanıltıcı olabileceği kabul edilmiştir. Hamilelik hesaplaması için adet dönemi baz alınmakta ve yapılan araştırmalara göre bu şekilde bir hesaplamanın daha sağlıklı olduğu bilinmektedir.

Son adet tarihine göre kaç haftalık hamileyim?

Bir kadının hamilelik süreci gün bazlı ele alındığı zaman 280 gün, haftalık olarak yapılan hesaplamalarda ise 40 haftadır. Bu süreç içinde hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunun hesaplanması mümkündür. Doğum hesaplamasını doğru ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek için bazı yöntemler bulunur. Ancak en doğrusu ve garanti olanı bu hesaplamayı bir doktorun yardımı ile yapmak olacaktır.

Son adet kanamasının ilk gününden itibaren hesap yapılmalıdır. Kesin olarak hamilelik tanısı konan anne adayı son adet kanamasının görüldüğü tarihten itibaren 3 ay geriye giderek bulunan tarihe 7 gün eklemelidir. Böylece ne zaman doğum yapacağı anlaşılabilir. Bu hesaba örnek olarak 2 Eylül tarihinde son adet döneminin ilk günü yaşayan bir anne adayı, eylül ayından 3 ay geriye gittiğinde ulaştığı haziran ayına 7 sayısı eklemelidir. Buna göre 12 Haziran bu durumda bir anne adayının yaklaşık doğum tarihi olacaktır. Buna göre kaç haftalık hamile olduğu hesaplanabilir.

Hamilelik hesaplamak için bir başka işlem daha vardır. Bu işleme göre mevcut günün tarihinden en son adet görülen tarih çıkartılmalıdır. Çıkan sonuç yediye bölündüğünde elde edilen rakam gebeliğin kaçıncı haftasında olduğunu gösterir. Örnek olarak 1 Ocak 2023 tarihinde son adet gününü yaşayan anne adayı için 2023 yılının nisan ayında bebeğin cinsiyeti belirlenebilir. Ayrıca tahmini olarak doğum tarihi 1 Ekim 2023 olacaktır. Bebek bu tarihte 7 haftalık ve 45 günlük bir süreçtedir.

Kaç haftalık hamileyim?

Hamilelik hesaplamak için adet kanamasının son yaşandığı gün ve hesabın yapılacak günün tarihi yeterli olacaktır. Gebelik haftası hesaplamak için farklı başka yöntemler de bulunmaktadır. Buna göre gebelik hesaplama takvimine göre son görülen adet döneminden itibaren 280 gün sayılarak eklenir. Bu hesabın ardından varılan sonuç olası doğum tarihini yaklaşık olarak verir.

Hamilelik kaç hafta sürer?

Sağlıklı bir hamilelik süreci toplamda 40 hafta sürmektedir. Bu kırk haftalık süreç gün olarak 280 güne ay olarak ise 9 aya denk gelmektedir. 9 aylık bu süreç üçer aylık dilimlere bölünmüş olan trimester dönemlerine ayrılmıştır. Hamileliğin ve anne karnında büyüyen bebeğin durumu da bu 3 aylık süreçlerde incelenir. Her 3 aylık süreç farklı haftaları içine almaktadır. Her hafta ise bebeğin organlarının oluşumu, kemiklerinin gelişimi gibi detaylar gözlemlenerek takip edilir.

Hamilelikte kritik haftalar ilk 12 haftadır yani ilk trimester dönemidir diyebiliriz. 12. haftaya kadar riski olmasının sebebi bu dönemde düşük riskinin görülebilmesidir. Hamilelikte kritik haftalar geçtikten sonra yani 12. hafta da bittikten sonra düşük riski azalır. Ancak bu risk 20. haftaya kadar devam eder. 20. haftanın sonrasında da düşük riski azalır. Hamilelikte kritik haftalar ilk 12 hafta olarak düşünülse de annenin sahip olduğu rahatsızlıklar ya da farklı etkenlerden dolayı da riski durumlar oluşabilir. Bu nedenle hamileliğin kesinleşmesinden sonra doktor kontrolüne aksatmadan devam edilmelidir.

Bebeğim kaç haftalık?

Tüm belirtilere ve doktor tarafından uygulanan testlere göre kesin olarak hamilelik tanısı olan anne adaylarının merak ettiği başlıca konulardan biri de bebeğinin kaç haftalık olduğudur. Bunu tespit edebilmek için hesap yapılan günün tarihi baz alınmalıdır. En son adet görülen günün tarihi de bilinmelidir. Günün tarihinden adet görülen en son günün tarihi çıkartılır. Varılan sonuç da içinde bulunulan hamilelik haftasına denk gelen rakamdır.

Örnek olarak 10 martta son adet kanamasını yaşamış olan bir anne adayı, bu tarihten üç ay geriye gitmelidir. 10 Aralık sonucuna varıldıktan sonra bu tarihe 7 gün eklenir. Böylece 10 martta son adet kanamasını gören bir anne adayı bu hesaba göre 17 aralıkta doğum yapacaktır.



