Hamilelik testi sonucu nasıl anlaşılır? Tek ve çift çizgi ne anlama gelir?

Spermin yumurtayı döllemesi hamileliğin ilk adımıdır. Bebek sahibi olma kararı alan kadın ve erkek için herhangi bir fiziksel engel bulunmuyorsa ve hamilelik için kadının en uygun dönemi kabul edilen ovülasyon sürecinde gerçekleştiyse hamilelik olasılığı son derece yüksektir. Döllenmenin gerçekleşmesinin ardından hamile kalınıp kalınmadığının belirlenmesi gerekir. Bunun için bazı belirtiler takip edilir. Kadının vücudunda hissedeceği, belirgin olan ya da olmayan bazı değişiklikler yaşanır.

Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi en bilinen hamilelik belirtileri dışında uyku hâli, duygusal durumlarda yaşanan değişiklikler, göğüs ve çevresinde hassasiyet gibi başka belirtiler de hamilelik işareti olarak kabul edilmektedir. Ancak en doğru ve kesin bilgiye ulaşmak için hamilelik testlerinin sonucunu beklemek gerekir. Eczanelerden alınabilecek hamilelik testleri ile evde test yapabilmek mümkündür. Yine de en garanti kabul edilebilecek sonuçlar bir sağlık kuruluşunda doktorun yönlendirmesine göre yapılan testler olacaktır.

Hamilelik testi sonucu nasıl anlaşılır?

Çeşitli hamilelik belirtileri görülen kadın hızlı bir şekilde hamile olup olmadığını öğrenmek istiyorsa eczaneden kolaylıkla temin edebileceği hamilelik testlerine başvurabilir. Eczaneden alınarak evde yapılacak olan hamilelik testi için adet kanaması geçtikten sonraki bir haftalık süreç takip edilmelidir. Bu sayede testin sonucunun doğru çıkma olasılığı yükselecektir.

Evde yapılacak olan hamilelik testi için eczaneden alınan kutu içinde bulunan çubuk kullanılır. Kutudan çıkan çubuğun hamilelik şüphesi bulunan kadına ait idrara batırılması gerekmektedir. Çubuk temiz bir kaba alınan idrara batırıldıktan sonra bu şekilde yaklaşık beş ya da on saniye kalmalıdır. Yeterli süre geçtikten sonra çubuk üzerindeki artı ya da eksi işaretlerine göre hamilelik durumunu öğrenebilmek mümkün olur.

Hamilelik test çubuğu nasıl belli olur?

Evde gebelik testi sonucu yüzde yüz olarak doğru olarak kabul edilmese de bazı kişiler tarafından uygulanan bir yöntemdir. Eczaneden alınan gebelik testi kutusundan çıkan çubuk, kadının idrarına batırılmalı ve birkaç saniye beklenmelidir. Çubuğun üzerindeki çizgilere göre hamile olup olmama durumu anlaşılır. Renk değişimi yaşanan ya da üzerinde çizgiler bulunan çubuklar vardır. Buna göre tek çizgi görülen çubuklar kişinin hamile olmadığının işaretidir. İki adet çizgi görünüyorsa testi yapan kadın hamile demektir.

İdrar testinde negatif ne demektir?

İdrar testi ile hamile olunup olunmadığı da öğrenebilmek mümkündür. Eczaneden alınan hamilelik testi yapıldıktan sonra sonucun çıkması için biraz beklenir. Testte çıkan sonucun negatif olarak görünmesi hamile olunmadığının işareti olarak kabul edilmiştir.

İdrar testinde pozitif ne demektir?

Yapılan idrar testinin sonucu olarak pozitif görünüyorsa test yapılan kişiye hamile olduğu tanısı konur. Hamileliğinin hangi haftasında olduğunu anlayabilmek için de farklı değerlerin durumlarına bakılır. Ancak unutulmamalıdır ki testle bile yapılsa da doktor kontrolü dışında yapılan testlerin herhangi bir kesinliği yoktur. Hamilelik testleri %90 oranıyla doğru sonuç verse de yanıltıcı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Hamilelikte kan testi sonucu kaç olmalı?

Hamile olunup olunmadığının anlaşılabilmesi için bir diğer yöntem de kan testidir. Sağlık kuruluşlarında yapılabilen bu testler sonucunda Beta HCG adı verilen değerlerin durumu kontrol edilir. Hamilelikte kan testi sonucunda tespit edilen beta HCG değerleri hamile olmayan bir kadında görülen 0-10 mlU/mL değerinden farklı olmalıdır. Bu değer hamile olan kadınlarda hamileliğin kaçıncı haftasında olduklarına göre değişiklik gösterebilir. Hamile kadınlarda Beta HCG değeri hamileliğin haftasına göre değişiklik gösterir. Beta HCG değeri gebeliğin 3. haftasında 5-50 mlU/mL değerinde olur.

Adet döneminde hamilelikte testi yapılır mı?

En sağlıklı sonuca ulaşabilmek için hamilelik testinin adet döneminde bir haftalık gecikme söz konusu olduğu zaman yapılması doğru olacaktır. Aksi takdirde sonuçta yanılma payı yüksektir. Ancak adet dönemindeyken de hamilelik testi yapılabilir.