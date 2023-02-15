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Hamilelik testi kaç günde belli olur? İdrarda ve kanda gebelik testi sonuçları

12.02.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile olduğu konusunda şüphesi bulunan kadınlar evde ya da bir sağlık kurumunda test yaptırarak kesin bir sonuca ulaşabilirler. Evde birkaç saniye içinde kolayca yapılabilecek hamilelik testlerinin yanı sıra doktor kontrolünde ve bir sağlık kuruluşunda yapılan testler ile konulan hamilelik tanıları daha kesin sonuç içermektedir. Peki, hamilelik testi ne zaman belli olur?

Hamilelik testi kaç günde belli olur? İdrarda ve kanda gebelik testi sonuçları

İlişkinin ardından geçen belli bir süreden sonra kadında bazı hamilelik belirtileri gözlemlenebilir. Bu belirtiler kadın tarafından dikkatle takip edilmelidir. Çünkü belirtiler kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Belirtiler görüldükten sonra hamile olduğunu düşünen kadınlar için pratik gebelik testleri bulunmaktadır. Ancak en doğru yol böyle bir şüphe söz konusu olduğunda bu alanda uzman bir doktora danışmak olacaktır. Eczanelerden kolaylıkla temin edilebilen hamilelik testi aracılığı ile evde hamilelik testi yapılabilir. Farklı başka yöntemlere göre idrar ve kan testleri de yaptırabilmek mümkündür.

İdrarda hamilelik kaç günde belli olur?

Evde yapılan hamilelik testleri daima yüzde yüz sonuç vermeyebilir. Eczanelerden alınan hamilelik testlerinin doğruluk oranı %99 olsa da yanılma payı bulunur. Bu yüzden özellikle bebek sahibi olmak isteyen kişilerin bu alanda bir uzmana başvurmaları gerekir. Hissedilen tüm belirtiler doktor ile paylaşılmalı ve doktorun yönlendirmelerine göre en uygun olduğu tespit edilen test yaptırılmalıdır. İdrar tahlilinde gebelik testi rahim duvarına yerleşen yumurtanın HCG hormonunu salgılayıp salgılamadığını göstermektedir. HCG hormonunun vücuttaki oranına göre hamileliğin kaçıncı haftasında olduğu tespit edilebilmektedir.

Hamilelik testleri adet gününden 3 gün önce yapılırsa doğruluk oranı %51'dir. Eğer beklenen adet tarihi gecikmişse ve bu süre 10 günden fazlaysa bu aralıkta yapılan testin doğruluk oranı %99'dur. Yani idrarda hamileliğin belli olabilmesi için adetin yaklaşık 10 gün gecikmesinden sonra yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Kan tahlilinde gebelik ne zaman belli olur?

Kadınların döllenmenin ardından vücutlarında gözlemledikleri belirtilere göre hamilelik testi yaptırması önerilir. Evde kendisinin de yapabileceği hamilelik testleri yeterince garantili görülmediği için kan tahlili yolu ile gebelik testi de yaptırılabilir. Kan testi ile hamilelik öğrenilecekse testin sonuçlarında ortaya çıkan HCG hormonunun oranına bakılır. Döllenme gerçekleştikten yaklaşık 10 ya da 11 gün sonra kan testi yaptırılabilir. HCG değeri yüksek olarak tespit edilirse hamilelik olasılığı da yükselmektedir.

"Hamilelik kanda ne zaman çıkar?" sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Döllenmeyi takip eden 10 gün gibi bir zaman diliminden itibaren kanda bazı değerlerin yükseldiği görülür. HCG hormonunun salgılanması ve değerindeki artış hamilelik habercisi olabilir.

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Kanda gebelik adet gecikmesinden kaç gün sonra belli olur?

Döllenme her ilişkide gerçekleşmeyebilir. Eğer kadında ya da erkekte bebek sahibi olmak için herhangi bir engel yoksa ve kadın için hamileliğe en uygun günler olarak belirlenen ovülasyon döneminde ilişkiye girildiyse hamilelik ihtimali de artar. Gebeliğin kanda görünmesi için döllenmenin ardından yaklaşık olarak 10 gün kadar geçmesi gerekmektedir. İdrarda ya da kanda yükselen değerler sonucunda hamilelik tanısı konulabilmektedir.

Adet gecikmesinin yaşanması her zaman hamilelik nedeniyle olmayabilir. Eğer cinsel ilişkiden sonraki süreçte stres, iklim koşulları, aşırı ve hızlı kilo alıp verme gibi durumlar gerçekleşmediyse adet gecikmesi hamileliğin habercisi olabilmektedir. Eğer adet gecikmesinin farklı bir nedeni yoksa hamilelik belirtisi ihtimali göz önüne alınarak test yapılır. Bir haftalık bir hamilelik dahi kanda tespit edilebilmekte ve hamilelik tanısı koyulabilmektedir.

Gebelik testi kaç gün sonra belli olur?

Evde yapılan gebelik testi birkaç saniye içinde sonuç verebilir. Her zaman yüzde yüz olasılıkla bir sonuç vermediği kabul edilse de idrara batırılan gebelik testi çubuğu birkaç saniye içinde renk ya da çizgi değiştirerek negatif ya da pozitif sonucu gösterir. Bebek sahibi olmak isteyen çiftler, korunma olmadan cinsel ilişkiye girdiklerinde ve ilişki sırasında döllenme gerçekleştiğinde ilişkiden sonraki 8 - 10 gün aralığı son derece önemlidir. Hamilelik belirtileri bu süreçte görülmeye ya da hissedilmeye başlar. İlişkiden sonraki 10 günün ardından kan testi yapılır ve kandaki HGC oranına bakılır. HGC oranının yüksekliği kaçıncı haftada olduğunu gösterir.

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