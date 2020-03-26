'Evde kal' çağrısını umursamadılar, deniz kenarlarına akın ettiler

Korona virüsten korunmak amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarılar birçok il ve ilçede sokakların boşalmasına neden olurken, Manavgat’ta sahildeki yoğunluk ’Pes’ dedirtti.

Virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında mesire yerleri kapatılırken, Manavgat’ta yaşayan ve büyük bölümünü gençlerin oluşturduğu çok sayıda insan Sorgun Boğaz mevkiine akın etti. Boğaz mevkiinde deniz sahilinde araçlar için park yeri kalmazken, insanlar sosyal mesafeyi korumaksızın eğlenip vakit geçiriyor. (İHA)

