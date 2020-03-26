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'Evde kal' çağrısını umursamadılar, deniz kenarlarına akın ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2020 15:56 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs uyarılarını dinlemeyen onlarca kişi Manavgat ilçesindeki deniz kenarına akın etti. Kimsenin zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmaması uyarılarının yapıldığı kentte, ortaya çıkan manzara 'pes' dedirtti.

Korona virüsten korunmak amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarılar birçok il ve ilçede sokakların boşalmasına neden olurken, Manavgat’ta sahildeki yoğunluk ’Pes’ dedirtti.

Virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında mesire yerleri kapatılırken, Manavgat’ta yaşayan ve büyük bölümünü gençlerin oluşturduğu çok sayıda insan Sorgun Boğaz mevkiine akın etti. Boğaz mevkiinde deniz sahilinde araçlar için park yeri kalmazken, insanlar sosyal mesafeyi korumaksızın eğlenip vakit geçiriyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs deniz Manavgat

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