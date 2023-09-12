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'Evde kalın' çağrısı yapıldı, okullar kapatıldı! 34 yaşındaki katil firar etti

12.09.2023 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pensilvanya Eyalet Polisi, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde geçtiğimiz ağustos ayında hapisten kaçan katil Danelo Cavalcante’nin dün gece saatlerinde bir evden tüfek çaldığını açıklayarak, bölge sakinlerinden evde kalmaları çağrısında bulundu. Bölgedeki okullarda güvenlik önlemi olarak eğitime ara verildi.

'Evde kalın' çağrısı yapıldı, okullar kapatıldı! 34 yaşındaki katil firar etti

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Chester County Cezaevi’nden geçtiğimiz ağustos ayında firar eden 34 yaşındaki Brezilyalı katil Danelo Cavalcante, hakkında yeni gelişme yaşandı.

Pensilvanya Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, Cavalcante’nin dün gece saatlerinde Chester County'deki bir evin garajına girerek ev sahibinin tüfeğini çaldığı aktarılarak, ev sahibinin Cavalcante’ye birkaç el ateş ettiği ifade edildi.

Cavalcante’nin açılan ateşin ardından ormanlık alana kaçtığını açıklayan polis, Cavalcante'nin saklandığına inandıkları ormanlık alanda arama çalışmalarının yoğunlaştırdıklarının ifade etti.

OKULLAR KAPATILDI

Bölgedeki okulların güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını kaydeden polis, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kilitlemeleri çağrısında bulundu.

ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Cavalcante, iki yıl önce eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilmiş, 31 Ağustos’ta Chester County Cezaevi’nden başka bir cezaevine nakledilmeyi beklediği sırada firar etmişti. Cavalcante, daha sonra bir minibüs çalmış ve arkadaşlarından yardım istemişti. Calvante’nin yardım istemek için temasa geçtiği kız kardeşi de kendisine yardım etmezken, olayın ardından kız kardeş polis tarafından göçmenlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Cavalcante’nin 2017'de Brezilya'da işlenen bir cinayetin de şüphelisi olduğu bilinirken, yetkililer, Cavalcante’nin başına yakalanmasını sağlayacak bilgi için 25 bin dolar ödül koydu.


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