HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evde 'kendiliğinden' çıkan yangınlar olay olmuştu! Yeni gelişme

Evde 'kendiliğinden' çıkan yangınlar olay olmuştu! Yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Konya'da Hatice Aslan (65) ile kızı Duha Aslantaş'ın (23) yaşadığı evde kendiliğinden çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Evde 'kendiliğinden' çıkan yangınlar olay olmuştu! Yeni gelişme

Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Yaklaşık 20 gündür bu olayların yaşandığını belirten anne Hatice Aslan, dün de yataklarının tutuştuğunu ve itfaiye ekiplerini çağırdıklarını söyledi. Yatağı dışarı atmak zorunda kaldıklarını ifade eden Aslan, evlerinde eşyalarının tutuşmasıyla ilgili basında çıkan haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden bir grup heyetin geldiğini söyledi.

Heyetin kendilerine her türlü desteği vereceklerini söylediklerini ifade eden Aslan, ''Bizim sorunumuzla ilgili çıkan haberlerin ardından dün ve bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden geldiler. Bize her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. Biz de her türlü desteği almaya hazırız. Doktorsa doktor, hocaysa hoca, her türlü desteği görmeye hazırız. Ancak eşyalarımızın aniden tutuşması bizleri endişelendiriyor. Korku içinde duruyoruz. Biz kendi evimizi yakacak da değiliz. Sonuçta mağdur olan biziz. Ama yine de varsa psikolojik bir sorun, doktora götürülüp bakılsın. Dün yetkililer doktordan randevu alınacak dediler. Biz de haber bekliyoruz'' diye konuştu.

yangin2

Aslan, kızını daha önce iki defa psikoloğa götürdüğünü, ancak herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söylediklerini kaydetti.

Kızı Duha Aslantaş da ilk 1 yıl önce, en son da yaklaşık 1,5 ay önce psikoloğa gittiğini ve doktorların hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirtip, uyku düzeni için ilaç verdiklerini söyledi.

İTFAİYE, YANGINLARDAN 3'ÜNE MÜDAHELE ETTİ

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin, evde çıkan yangınlardan 3'üne müdahale ettiği belirtildi. Hazırlanan raporlarda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Yaşananların ardından Meram Kaymakamlığı'nın talimatıyla aileyi ziyarete gidip incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin, konu hakkında Sağlık Müdürlüğü ile İl Müftülüğü‘nün incelenmesi yönünde karar aldıkları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğulduYapay gölete düşen temizlik görevlisi boğuldu
Koronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndüKoronavirüs orayı da vurdu: Hayalet şehre döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

Samsun'da Ferrari otomobili olan bir kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

Genç anne, doğumdan 6 gün sonra bebeğini göremeden öldü

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy Meydanı’nda 'pes' dedirten görüntü!

Bakırköy Meydanı’nda 'pes' dedirten görüntü!

Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğularak hayatını kaybetti

Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğuldu

Yerleşim yerine kadar indi! Önceden de gelmiş

Yerleşim yerine kadar indi!

Samsun'un saklı bahçesi: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

İşte Samsun'un cennet köşesi! Hayran kalacaksınız

Nikahlarına Taş Devri kostümüyle geldiler!

Bu nikahta ne gelinlik, ne de damatlık giyildi!

Tilkiyi her gün eliyle besliyor! Dostluğun böylesi

Evine gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.