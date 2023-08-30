Evde otururken bir anda kanlar içinde yere yığıldı! Diyarbakır'da korkunç olay: 15 yaşındaki Sultan yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sokaktan otomobille geçen magandalar rastgele ateş açtı. Kurşunlardan ikisi Sultan O'nun oturduğu evin kapısının penceresini delip biri genç kızın başına isabet etti.

EVDE OTURURKEN BAŞINDAN VURULDU

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilden rastgele ateş edilmeye başlandı. Müstakil evlerinde oturan Sultan O.'nun başına, kapının penceresini delerek giren 2 kurşundan biri isabet etti.

Sultan O. kanlar içinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sultan O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

(DHA)

