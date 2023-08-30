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  4. Aşiretlerden 'kemer sıkma' politikası: Yeni kararları duyan şaşırdı! Kuaför, gelinlik, 'kara bayram', açık mendil usulü...

Aşiretlerden 'kemer sıkma' politikası: Yeni kararları duyan şaşırdı! Kuaför, gelinlik, 'kara bayram', açık mendil usulü...

30.08.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomideki gelişmeler aşiretlerin düğün adetlerini de etkiledi. Van'ın Başkale ilçesinde aşiret temsilcileri yeni kararlar aldı. Düğünler ve taziyelerle ilgili alışılmadık kararları, aşiretler adına konuşan Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş duyurdu.

Aşiretlerden 'kemer sıkma' politikası: Yeni kararları duyan şaşırdı! Kuaför, gelinlik, 'kara bayram', açık mendil usulü...

Başkale'de bir araya gelen aşiretlerin aldığı karara göre artık düğünler ve taziyelerde bugüne dek uygulanan adetlerin birçoğuna son verildi. Kararların arasında açık mendil usulü, gelinlik ve kuaför gibi detaylar yer alıyor. Kararlara uymayanlar düğünlere katılamayacak.

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Başkale’de bir araya gelen Ertuşi Aşireti, Botan Aşireti, Merzikan Aşireti ve muhtarlar, düğünlere ve taziyelere yeni düzenlemeler getirdi. Burada aşiretler adına konuşan Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş alınan kararları şöyle duyurdu:

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“Bugünden itibaren Başkale ilçesi ve köylerinde düğünlerimizde açık mendil usulü kaldırılmıştır. Düğünlerde artık zarf olacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır.

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Örf ve geleneklerimizde daha önce yöresel elbiselerle düğünler yapılıyordu. Atalarımızın yaptıkları gibi bizler de düğünlerimizi bu adetlere göre yapacağız.”

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TAZİYELERE DÜZENLEME: 'KARA BAYRAM' KALDIRILDI

Aşiretler, taziyelere de düzenlemeler getirdi. Daha önce 3 gün yapılan taziyelerin 2 gün yapılması ve ‘kara bayram’ olarak adlandırılan adetlerin de kaldırılmasına karar verildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
düğün aşiret

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