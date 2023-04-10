KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Evde siyah nokta temizliği nasıl yapılır, siyah nokta nasıl temizlenir? Siyah nokta temizleme için doğal ve bitkisel öneriler

Evde siyah nokta temizliği nasıl yapılır, siyah nokta nasıl temizlenir? Siyah nokta temizleme için doğal ve bitkisel öneriler

29.03.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün boyu cilt üzerinde oluşan kirler, düzenli bir cilt bakımı yapılmadığı takdirde en çok burun çevresinde olmakla beraber vücudun çeşitli bölgelerinde siyah noktalar oluşturur. Özellikle yüz bakımında en sık rastlanan sorunlardan biri siyah noktalardır. Bunların çeşitli yöntemlerle giderilmesi mümkündür. Giderilmediği takdirde ise daha büyük cilt problemleri ve özgüven sorunları ortaya çıkabilmektedir. Evde siyah nokta temizliği nasıl yapılır?

Evde siyah nokta temizliği nasıl yapılır, siyah nokta nasıl temizlenir? Siyah nokta temizleme için doğal ve bitkisel öneriler

Birçok kişinin en çok şikayet ettiği cilt sorunları arasında siyah noktalar yer alır. Siyah noktaların hormona, çevreye ve fizyolojik durumlara bağlı pek çok nedeni olduğu bilinir. Hormon değişiklikleriyle birlikte yeterli bir cilt bakımı yapılmaması siyah nokta oluşumunun en büyük nedenleri arasında yer alır. Yağlı ciltlerin ise siyah noktalara daha yatkın bir cilt tipi olduğu bilinir. İstenmeyen bu noktalar sadece yüz çevresinde değil, sırt göğüs, ense ve omuzlarda da sıklıkla görülür. Bu noktalar cilt üzerinde kirli bir görünüm yaratabilir. Hoş olmayan görüntü yaratması bir yana siyah noktalar, bulunduğu yerdeki gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını engeller. Nefes almayan ciltler de ise çok daha başka cilt sorunları oluşabilir. Bundan dolayı siyah noktaların mutlaka temizlenmesi gerekir. Siyah nokta temizliği ve önleyici birçok yöntem bulunur.

Siyah nokta nasıl temizlenir?

Sıklıkla yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde ortaya çıkan siyah noktalar, pek çok kişi tarafından bir sorun olarak görülür. Siyah noktalar tek başına ortaya çıkabildiği gibi sivilcelerle birlikte de görülebilir. Estetik bir görünümün yanı sıra siyah noktalar temizlenmediği takdirde cilt sağlığını da olumsuz etkileyerek, iltihaplı sivilcelere dönüşebilir. Siyah noktaları temizlemek ve önlemek için birçok yöntem bulunur. Bunlar evde de kolayca uygulanabilen peeling, siyah nokta bandı, maske ya da profesyonel dermatolojik bir yardımla birlikte yok edilebilir. Elbette ki bu sorunu önleyici yöntemler de bulunur. Bunlardan en önemlisi ise cildin doğru bir şekilde temizlenmesidir. Siyah noktalar sürekli olarak ortaya çıkarlar. Bu sebeple siyah noktaların karşı yapılacak her türlü işlem düzenli bir cilt bakım rutinine dönüşmelidir.

Daha güzel bit cildin sırrı: Cilt serumları nasıl kullanılmalı? Daha güzel bit cildin sırrı: Cilt serumları nasıl kullanılmalı?

Siyah nokta nasıl geçer?

Siyah nokta sorunu her insanın başına gelen, görüntü açısından oldukça rahatsızlık veren bir cilt sorunudur. Elbette bu noktalarla diğer cilt sorunlarına göre daha kolay baş edilebilir. Siyah noktaları yok etmek için pek çok yol mevcuttur. Bu yöntemler arasında güzellik merkezlerinde yapılan işlemler olduğu gibi evde de hazırlanabilecek doğal işlemler bulunur. Birçok kişinin kullandığı en popüler yöntem ise pratik bir seçenek olan siyah nokta bantlarıdır. Bu yöntemler istek ve cilt sorununa göre uygun olarak tercih edilebilir.

Ev ortamında siyah nokta temizliği yapmak isteyenler için pek çok maske tarifi bulunur. Örneğin 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırılarak siyah noktaların olduğu yere sürülebilir. Bir başka yöntem ise karbonatla hazırlanan peelingdir. Karbonat birçok cilt bakımı rutininde yer alır. Bu peelingin hazırlanışı ise 1 yemek kaşığı karbonatı suyla birlikte macun kıvamına getirerek gerçekleştirilir. Macun kıvamındaki bu tarif siyah noktaların üzerinde 10 dakika bekletilir ve yıkanır.

En iyi siyah nokta maskesi tarifleri

Kozmetik alanında pek çok siyah nokta temizleme ürünleri bulunur. Fakat, siyah nokta temizle işlemi evde de kolayca yapılabilen maskelerle mümkündür. Ancak maske yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında maskelerin içeriğinde yer alan herhangi bir maddeye karşı alerjik bir reaksiyon olup olmadığını bilmek gerekir. Nerdeyse her evde bulunan malzemelerle maske yapmak mümkündür. Siyah nokta temizleme ürünleri tarifleri:

  • Bal maskesi: Yeteri kadar miktarda bal bir kasenin içerisine koyularak benmari usulü yumuşatılır. Çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir, bu yüzden ılınması yeterlidir. Ilınan bal siyah noktaların üzerine sürülür. Maske gece yapılacaksa dikkatli bir şekilde yatılmalıdır. Bal yapışkan ve antiseptik bir yapıya sahip olduğundan hem siyah noktalara hem de cilt üzerindeki bakterilere karşı savaşır.

  • Limon maskesi: Ciltteki ölü hücrelerden kurtulmak ve tıkanmış gözenekleri açmak isteyenlerin sıkça limon suyu kullandığı bilinir. Limon suyu içerisinde sitrik asit bulunur, Limon suyu, ölü cildi gidermek için kullanılan alfa-hidroksi asit (AHA) sitrik asit içerir, bu yüzden bu işlem için son derece uygundur. Bununla beraber limon suyu içerisinde cilt sağlığı açısında oldukça önemli olan C vitamini bulunur. Limon maskesi için yarım limon suyu yeterlidir. Pamuk yardımıyla siyah noktaların üzerine uygulanır. En az 10 dakika kurutularak veya bir gece beklenerek uygulanabilir bir tariftir. Günde bir kez yapılması uygundur. Sonrasında ise maske yapılan bölge soğuk suyla temizlenmelidir.

  • Karbonat maskesi: 1 yemek kaşığı kadar karbonat ve su karıştırılarak macun haline getirilir. İhtiyaç duyulan bölgeye uygulanarak 10 dakika bekletilir. Bu esnada çok sert olmamakla birlikte sorunlu bölgeye masaj yapılması da önerilir. Bu sayede hem siyah noktalar hem de cilt üzerindeki ölü hücreler temizlenecektir. Tahrişe neden olmamak için çok sık yapılmamalıdır. Haftada bir ya da iki kere yapılması önerilir.

  • Yulaf ve yoğurt maskesi: 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı karıştırılarak kremsi bir yapı elde edilir. Sorunlu bölgeye uygulanarak yaklaşık 20-25 dakika arası bekletilir ve durulanır.
Çok güzel bir cilt için ne yapılmalı Çok güzel bir cilt için ne yapılmalı

Burundaki siyah noktalar için diş macunu işe yarar mı?

Siyah nokta temizleme işlemi için en çok bilinen yöntemler arasında diş macunu bulunur. Diş macunu pek çok maske veya peeling tarifinde yer alır. Ancak cilt bakımlarında diş macunu kullanılması halk arasında çok popüler olsa da doktorlar tarafından önerilmez. Yine de siyah nokta temizlemek için diş macunu kullanacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı unsurlar bulunur. Bunun için uygun bir diş macunu seçmek gerekir. Kullanılacak macunun jel yapıda değil beyaz olması önerilir. Bununla birlikte diş beyazlığına karşı ekstra bileşen içeren diş macunları tercih edilmemelidir. Sade bileşenlere sahip naneli diş macunları da kullanılabilir.

Diş macunu siyah nokta ve sivilcelerden kurtulmak için sıklıkla kullanılır. Bunun nedeni ise bu cilt sorunlarını kurutucu bir yapıda olmasıdır. Bununla birlikte diş macununun içeriğinde, cilt üzerinde alerjik reaksiyona ve tahrişe neden olabilecek maddeler bulunur. Bu yüzden bu yöntem için mutlaka profesyonellerin tavsiyesi alınmalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözenek sıkılaştırıcı maske tarifleriGözenek sıkılaştırıcı maske tarifleri
Tıraş olmayı bırakan kadın sakallarını uzatarak dünya rekoru kırdıTıraş olmayı bırakan kadın sakallarını uzatarak dünya rekoru kırdı
En güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyorEn güzel kız tahmininiz karakter özelliklerinizi belirliyor
Anahtar Kelimeler:
siyah nokta cilt bakımı siyah nokta bandı evde siyah nokta temizleme siyah nokta temizleme evde alara iltihap mon siyah sırt ense hücreler

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı o yarışmacının biletini kesti! "Hayretler içerisindeyim" deyip Survivor'dan kovdu

Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü

Sütyensiz tarzı takipçilerini ikiye böldü

Kuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı

Kuaför 10 yaş küçük gösteren saç stilini açıkladı

Model en büyük korkusunu yenerek ipli bikinisiyle poz verdi

Model en büyük korkusunu yenerek ipli bikinisiyle poz verdi

Kırışıklıkları silip süpürüyor! Bu doğal yağ botoks etkisi yaratıyor

Kırışıklıkları silip süpürüyor! Bu doğal yağ botoks etkisi yaratıyor

Evde yaptığı genital ağdanın sonuçlarını çığlık atarak paylaştı

Evde yaptığı genital ağdanın sonuçlarını çığlık atarak paylaştı

İlginizi Çekebilir

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.