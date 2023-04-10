Evde siyah nokta temizliği nasıl yapılır, siyah nokta nasıl temizlenir? Siyah nokta temizleme için doğal ve bitkisel öneriler

Birçok kişinin en çok şikayet ettiği cilt sorunları arasında siyah noktalar yer alır. Siyah noktaların hormona, çevreye ve fizyolojik durumlara bağlı pek çok nedeni olduğu bilinir. Hormon değişiklikleriyle birlikte yeterli bir cilt bakımı yapılmaması siyah nokta oluşumunun en büyük nedenleri arasında yer alır. Yağlı ciltlerin ise siyah noktalara daha yatkın bir cilt tipi olduğu bilinir. İstenmeyen bu noktalar sadece yüz çevresinde değil, sırt göğüs, ense ve omuzlarda da sıklıkla görülür. Bu noktalar cilt üzerinde kirli bir görünüm yaratabilir. Hoş olmayan görüntü yaratması bir yana siyah noktalar, bulunduğu yerdeki gözenekleri tıkayarak cildin nefes almasını engeller. Nefes almayan ciltler de ise çok daha başka cilt sorunları oluşabilir. Bundan dolayı siyah noktaların mutlaka temizlenmesi gerekir. Siyah nokta temizliği ve önleyici birçok yöntem bulunur.

Siyah nokta nasıl temizlenir?

Sıklıkla yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde ortaya çıkan siyah noktalar, pek çok kişi tarafından bir sorun olarak görülür. Siyah noktalar tek başına ortaya çıkabildiği gibi sivilcelerle birlikte de görülebilir. Estetik bir görünümün yanı sıra siyah noktalar temizlenmediği takdirde cilt sağlığını da olumsuz etkileyerek, iltihaplı sivilcelere dönüşebilir. Siyah noktaları temizlemek ve önlemek için birçok yöntem bulunur. Bunlar evde de kolayca uygulanabilen peeling, siyah nokta bandı, maske ya da profesyonel dermatolojik bir yardımla birlikte yok edilebilir. Elbette ki bu sorunu önleyici yöntemler de bulunur. Bunlardan en önemlisi ise cildin doğru bir şekilde temizlenmesidir. Siyah noktalar sürekli olarak ortaya çıkarlar. Bu sebeple siyah noktaların karşı yapılacak her türlü işlem düzenli bir cilt bakım rutinine dönüşmelidir.

Siyah nokta nasıl geçer?

Siyah nokta sorunu her insanın başına gelen, görüntü açısından oldukça rahatsızlık veren bir cilt sorunudur. Elbette bu noktalarla diğer cilt sorunlarına göre daha kolay baş edilebilir. Siyah noktaları yok etmek için pek çok yol mevcuttur. Bu yöntemler arasında güzellik merkezlerinde yapılan işlemler olduğu gibi evde de hazırlanabilecek doğal işlemler bulunur. Birçok kişinin kullandığı en popüler yöntem ise pratik bir seçenek olan siyah nokta bantlarıdır. Bu yöntemler istek ve cilt sorununa göre uygun olarak tercih edilebilir.

Ev ortamında siyah nokta temizliği yapmak isteyenler için pek çok maske tarifi bulunur. Örneğin 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırılarak siyah noktaların olduğu yere sürülebilir. Bir başka yöntem ise karbonatla hazırlanan peelingdir. Karbonat birçok cilt bakımı rutininde yer alır. Bu peelingin hazırlanışı ise 1 yemek kaşığı karbonatı suyla birlikte macun kıvamına getirerek gerçekleştirilir. Macun kıvamındaki bu tarif siyah noktaların üzerinde 10 dakika bekletilir ve yıkanır.

En iyi siyah nokta maskesi tarifleri

Kozmetik alanında pek çok siyah nokta temizleme ürünleri bulunur. Fakat, siyah nokta temizle işlemi evde de kolayca yapılabilen maskelerle mümkündür. Ancak maske yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında maskelerin içeriğinde yer alan herhangi bir maddeye karşı alerjik bir reaksiyon olup olmadığını bilmek gerekir. Nerdeyse her evde bulunan malzemelerle maske yapmak mümkündür. Siyah nokta temizleme ürünleri tarifleri:

Bal maskesi: Yeteri kadar miktarda bal bir kasenin içerisine koyularak benmari usulü yumuşatılır. Çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir, bu yüzden ılınması yeterlidir. Ilınan bal siyah noktaların üzerine sürülür. Maske gece yapılacaksa dikkatli bir şekilde yatılmalıdır. Bal yapışkan ve antiseptik bir yapıya sahip olduğundan hem siyah noktalara hem de cilt üzerindeki bakterilere karşı savaşır.

Limon maskesi: Ciltteki ölü hücrelerden kurtulmak ve tıkanmış gözenekleri açmak isteyenlerin sıkça limon suyu kullandığı bilinir. Limon suyu içerisinde sitrik asit bulunur, Limon suyu, ölü cildi gidermek için kullanılan alfa-hidroksi asit (AHA) sitrik asit içerir, bu yüzden bu işlem için son derece uygundur. Bununla beraber limon suyu içerisinde cilt sağlığı açısında oldukça önemli olan C vitamini bulunur. Limon maskesi için yarım limon suyu yeterlidir. Pamuk yardımıyla siyah noktaların üzerine uygulanır. En az 10 dakika kurutularak veya bir gece beklenerek uygulanabilir bir tariftir. Günde bir kez yapılması uygundur. Sonrasında ise maske yapılan bölge soğuk suyla temizlenmelidir.

Karbonat maskesi: 1 yemek kaşığı kadar karbonat ve su karıştırılarak macun haline getirilir. İhtiyaç duyulan bölgeye uygulanarak 10 dakika bekletilir. Bu esnada çok sert olmamakla birlikte sorunlu bölgeye masaj yapılması da önerilir. Bu sayede hem siyah noktalar hem de cilt üzerindeki ölü hücreler temizlenecektir. Tahrişe neden olmamak için çok sık yapılmamalıdır. Haftada bir ya da iki kere yapılması önerilir.

Yulaf ve yoğurt maskesi: 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı karıştırılarak kremsi bir yapı elde edilir. Sorunlu bölgeye uygulanarak yaklaşık 20-25 dakika arası bekletilir ve durulanır.

Burundaki siyah noktalar için diş macunu işe yarar mı?

Siyah nokta temizleme işlemi için en çok bilinen yöntemler arasında diş macunu bulunur. Diş macunu pek çok maske veya peeling tarifinde yer alır. Ancak cilt bakımlarında diş macunu kullanılması halk arasında çok popüler olsa da doktorlar tarafından önerilmez. Yine de siyah nokta temizlemek için diş macunu kullanacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı unsurlar bulunur. Bunun için uygun bir diş macunu seçmek gerekir. Kullanılacak macunun jel yapıda değil beyaz olması önerilir. Bununla birlikte diş beyazlığına karşı ekstra bileşen içeren diş macunları tercih edilmemelidir. Sade bileşenlere sahip naneli diş macunları da kullanılabilir.

Diş macunu siyah nokta ve sivilcelerden kurtulmak için sıklıkla kullanılır. Bunun nedeni ise bu cilt sorunlarını kurutucu bir yapıda olmasıdır. Bununla birlikte diş macununun içeriğinde, cilt üzerinde alerjik reaksiyona ve tahrişe neden olabilecek maddeler bulunur. Bu yüzden bu yöntem için mutlaka profesyonellerin tavsiyesi alınmalıdır.



