Evde varsa dikkat! İktidarsızlığa ve testislerin küçülmesine neden olabilir

Erektil disfonksiyon, paylaşılmasa bile birçok erkeğin yaşadığı cinsel sağlık sorunları arasında yer alıyor. Erektil disfonksiyona neden olan etkenler arasında stres, sağlıksız yaşam alışkanlıkları, kullanılan ilaçların yan etkileri, yaş gibi birçok durum bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre kış aylarında artış gösteren küfler de erektil disfonksiyona ve testis küçülmesine neden olabiliyor.

DÜŞÜK TESTOSTERONA SEBEP OLABİLİR

Uzmanlar, suyun zarar verdiğ binalarda, mobilyalarda ve döşemelerde gelişen belirli küf türlerinin, testosteronu azaltabilen östrojen benzeri özelliklere sahip olduğunun gösterildiğini söyledi. Normal miktarlarda küfün bir etki yaratması pek mümkün olmasa da, evlerde aşırı küf hormonal kaosa neden olabilir. Uzman Abbas Kanani şunları söyledi: "Düşük testosteron seviyeleri erkeklerde erektil disfonksiyona neden olabilir. Bu aynı zamanda testis boyutunu da etkileyebilir, ayrıca koltuk altı ve kasık kıllarının dökülmesine ve düşük veya sıfır sperm sayısına neden olabilir”.

KADINLARI DA ETKİLİYOR

Kadınlar için kilo alımı, düşük libido ve ruh halindeki dalgalanmaların tümü düşük testosteron seviyeleri tarafından tetiklenir. Hormonal değişiklikler adrenal bezlere ekstra baskı uygulayarak kortizol seviyelerinde ani bir artışa neden olur ve bu da insanların uyku ve stresle başa çıkma şeklini etkileyebilir.

Bazı araştırmalar, uzun bir süre boyunca yüksek kortizol düzeylerinin cinsel dürtü eksikliğine, kas zayıflığına yol açabileceğini ve adet döngülerinin düzensizleşmesine, daha seyrek olmasına veya tamamen durmasına neden olabileceğini bulmuştur.



