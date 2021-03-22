Evde yapılabilecek basit ve etkili egzersiz önerileri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVİD-19) pandemi döneminde evde uzun süreli hareketsiz kalmak sporu sağlımız için daha önemli hale getirdi. Uzun süreli hareketsizlik, kilo artışından obeziteye, anksiyeteden depresyona, kalp-damar hastalıklarından kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çok sayıda soruna neden olabiliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ört. Üyesi Hasan Mola Ali, evde yapılabilecek egzersizler hakkında bilgi verdi.

HANGİ EGZERSİZLERİ YAPALIM?

Ev içerisinde yapılacak basit ve etkili egzersizlerin başında dans aktiviteleri gelmektedir. Dans ederken tüm vücudunuz hem hareket eder hem de eğlenceli vakit geçirmenize olanak sağlar. Ayrıca evinizde varsa egzersiz bisikleti veya yürüyüş bandı da spor için ideal bir araçtır. Yürüyüş rahat tempoda olmalı, baş dik öne eğik olmamalı, kollar da doğal olarak sallanmalıdır.

Bunların dışında denge egzersizleri; güçlendirme egzersizleri, germe egzersizleri ve solunum egzersizleri de evde kolayca yapılabilecek egzersizler arasında yer almaktadır.