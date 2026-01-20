KADIN

Evde yorgan ve battaniye yıkarken herkesin yaptığı büyük hata

Çamaşır makinesine sığmayan yorgan ve battaniyeleri yıkamak birçok kişi için göz korkutucu olabilir. Ancak asıl problem hacimlerinden çok, suyu yoğun şekilde tutmalarıdır. Yanlış yıkama sırasında lifler zarar görebilir, iç dolgu topaklanabilir ve yeterince durulanmadığında ağır kokular kalabilir. Bu nedenle çözüm, rastgele değil kontrollü bir yöntemle ilerlemekten geçiyor.

Sedef Karatay

Yorgan ve battaniyeler, kalın yapıları nedeniyle çok fazla su emer. Bu da yanlış uygulamalarda hem temizliği zorlaştırır hem de ürünün formunun bozulmasına yol açar. Sert ovalama, fazla deterjan kullanımı ve yetersiz durulama en sık yapılan hatalar arasında yer alır.

EVDE EN ETKİLİ YÖNTEM NEDİR?

Uzmanların en çok önerdiği yöntem, küvet ya da büyük plastik bir leğen kullanımıdır. Bu sayede kumaş rahatça açılır ve eşit şekilde temizlenir.

Uygulama adımları:

  • Küvet ya da leğen ılık suyla doldurulur
  • Az miktarda sıvı deterjan eklenir
  • Yorgan veya battaniye tamamen suya bastırılır
  • 20–30 dakika bekletilerek kirin yumuşaması sağlanır

SERT OVALAMA YAPMAYIN!

Sert ovalama iç dolgulara zarar verebilir.

Bunun yerine:

  • Ayakla veya elle bastırarak hareket ettirmek
  • Kumaşı kendi içinde katlayıp açmak
  • Kirli bölgelerde nazik sıkma hareketleri yapmak yeterli olur. Bu yöntem lifleri korurken kirin sudan ayrılmasını sağlar.

DURULAMA AŞAMASI NASIL YAPILMALIDIR?

Evde yapılan yıkamalarda en sık yapılan hata yeterince durulamamaktır. Deterjan kalıntısı kumaşta sertliğe, kuruduktan sonra ağır kokuya ve ciltte tahrişe neden olabilir. Bu yüzden su birkaç kez değiştirilerek durulama yapılması önerilir.

SIKARKEN DİKKAT!

Yorgan ve battaniyeler bükülerek sıkılmamalıdır.

Bunun yerine:

  • Suyun kendi ağırlığıyla akmasına izin verilmeli
  • Hafifçe bastırarak fazla su alınmalı

KURUTMA YANLIŞ YAPILMAMALI

Uzmanlara göre en doğru kurutma:

  • Açık havada
  • Gölge ve rüzgar alan bir yerde

NE ZAMAN EVDE YIKANMAZ?

  • Kaz tüyü veya özel dolgu içeren yorganlar
  • Etiketinde 'yalnızca kuru temizleme' yazan ürünler
