Evde yorgan ve battaniye yıkarken herkesin yaptığı büyük hata

Yorgan ve battaniyeler, kalın yapıları nedeniyle çok fazla su emer. Bu da yanlış uygulamalarda hem temizliği zorlaştırır hem de ürünün formunun bozulmasına yol açar. Sert ovalama, fazla deterjan kullanımı ve yetersiz durulama en sık yapılan hatalar arasında yer alır.

EVDE EN ETKİLİ YÖNTEM NEDİR?

Uzmanların en çok önerdiği yöntem, küvet ya da büyük plastik bir leğen kullanımıdır. Bu sayede kumaş rahatça açılır ve eşit şekilde temizlenir.

Uygulama adımları:

Küvet ya da leğen ılık suyla doldurulur

Az miktarda sıvı deterjan eklenir

Yorgan veya battaniye tamamen suya bastırılır

20–30 dakika bekletilerek kirin yumuşaması sağlanır

SERT OVALAMA YAPMAYIN!

Sert ovalama iç dolgulara zarar verebilir.

Bunun yerine:

Ayakla veya elle bastırarak hareket ettirmek

Kumaşı kendi içinde katlayıp açmak

Kirli bölgelerde nazik sıkma hareketleri yapmak yeterli olur. Bu yöntem lifleri korurken kirin sudan ayrılmasını sağlar.

DURULAMA AŞAMASI NASIL YAPILMALIDIR?

Evde yapılan yıkamalarda en sık yapılan hata yeterince durulamamaktır. Deterjan kalıntısı kumaşta sertliğe, kuruduktan sonra ağır kokuya ve ciltte tahrişe neden olabilir. Bu yüzden su birkaç kez değiştirilerek durulama yapılması önerilir.

SIKARKEN DİKKAT!

Yorgan ve battaniyeler bükülerek sıkılmamalıdır.

Bunun yerine:

Suyun kendi ağırlığıyla akmasına izin verilmeli

Hafifçe bastırarak fazla su alınmalı

KURUTMA YANLIŞ YAPILMAMALI

Uzmanlara göre en doğru kurutma:

Açık havada

Gölge ve rüzgar alan bir yerde

NE ZAMAN EVDE YIKANMAZ?