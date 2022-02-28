Evdeki birkaç malzeme yeterli! Bebek gibi, İpek gibi bir cilt için en doğal peeling tarifleri

Cilt; mevsim geçişleri, güneş ışınları, kozmetik ürünler, beslenme bozuklukları ve stres gibi nedenlerle olumsuz etkilenebiliyor. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için düzenli cilt bakımı şart. Peeling uygulaması ise cilt bakımının vazgeçilmez adımlarından biri. Ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olan peeling uygulaması sayesinde parlak ve canlı bir cilde sahip olmak mümkün. Üstelik evdeki malzemelerle! Daha fazla vakit kaybetmeden doğal peeling tariflerimize geçelim.

ŞEKER PEELİNGİ

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Oldukça zahmetsiz olan bu peelingi zeytinyağını ve şekeri karıştırıp yüzünüze yavaşça masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Uygulamayı haftada 1-2 sefer yapabilirsiniz. Zamanla yağ ve şeker ikilisinin cildinize parlaklık kattığını fark edeceksiniz.

KAHVE PEELİNGİ

Malzemeler;

3 yemek kaşığı kahve telvesi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı şeker

Kahve telvesi kullanmak bilinen en doğal peeling yöntemlerinden biri. Şekersiz kahvenizi içtikten sonra bardakta kalan telveyi ve diğer malzemeleri karıştırarak bir macun elde edin. Bu macunu gerek yüzünüze gerek tüm vücudunuza kullanarak cildinizin yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

YULAFLI PEELİNG

Malzemeler;

2 yemek kaşığı yulaf

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırdıktan sonra nazik hareketlerle yüzüne peeling yapın. Dilerseniz maske gibi peeling sonrasında da 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Yulafın pürüzlü yapısı ciltteki ölü derileri arındırmada çok işe yarar. Bu karışımı vücudunuzda da kullanabilirsiniz.

BADEM PEELİNGİ

Malzemeler;

8-10 adet badem

2 çay kaşığı bal

Bu harika peeling karışımı için bir gece öncesinde suda beklettiğiniz bademlerin kabuklarını soyun ve ezerek toz haline getirin. Üzerine bal ekleyerek macun haline getirdiğiniz karışımı yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Haftada 2-3 sefer bu peelingi yapmak cildinizin arınmasına ve beslenmesine yardımcı olacak.

ALOE VERALI PEELİNG

Malzemeler;

1 yemek kaşığı aloe vera jeli ya da yağı

1 yemek kaşığı toz şeker

İki malzemeyi karıştırdıktan sonra yüzünüze nazik hareketlerle uygulayabilirsiniz. Bu peeling ile toz şeker cildinizdeki ölü deriyi yavaş yavaş soyarken aloe vera cildinizi ferahlatıyor ve besliyor.



