Evdeki bu iki ürünü birlikte asla kullanmayın! 3 çocuk annesinin ölümüne yol açtı

Trabzon’da iki temizlik ürününün karıştırılması sonucu ortaya çıkan zehirli gazları soluyarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesinin yaşadıkları, evde yapılan tehlikeli temizlik alışkanlıklarını yeniden gündeme getirdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, olayın 'Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu' olarak bilinen ve ani ölüme kadar gidebilen ciddi bir tabloya işaret ettiğini belirterek, kimyasal içerikli temizlik ürünlerinin karıştırılmasının ölümcül sonuçlarına karşı uyardı...

Evdeki bu iki ürünü birlikte asla kullanmayın! 3 çocuk annesinin ölümüne yol açtı

Trabzon'da önceki gün tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırılarak banyoda temizlik yaptığı sırada oluşan kimyasal tepkime sonucu hayatını kaybeden Ümran K.'nın ölümü sonrası, basit görünen temizlik alışkanlıklarının ölümcül sonuçlar doğurabileceği ortaya çıktı.

Uzmanlar, evde özellikle kimyasal içerikli temizlik ürünlerinin birbirlerine karıştırarak kullanılmasının, solunum sorunlarından ciddi zehirlenmelere kadar pek çok riski beraberinde getirdiğini aktardı.

"TAHRİŞE NEDEN OLUYOR"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kimyasal karışımla temizlik yapılmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Özlü, kentte yaşanan olayın tıpta 'Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu' (RAD) olarak bilinen tabloyla uyumlu olduğunu belirterek, "Trabzon'da genç bir anneyi kaybettik. Olay, çok üzücü. Bunun tıptaki karşılığı, Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu (RAD) dediğimiz bir olay. Daha çok ev hanımları, çamaşır suyu ve tuz ruhunun birlikte karıştırılarak özellikle banyo ve tuvaletlerin temizlenmesi amacıyla yapıyorlar. Bu alanlar da genelde dar, kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlar olduğu için temizlik sırasında bu karışımın dumanını soluyorlar. Deterjanlardan çıkan klor gazı, amonyak gazı ve asit buharı gibi bileşiklerin solunması maalesef solunum yollarında tahrişe neden oluyor" dedi.

"GÜÇLÜ BİR ETKİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Vakaların bir kısmında tahribatın kalıcı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, "Olayın üzerinden zaman geçtikçe buna bağlı semptomlar; hırıltı, nefes darlığı, öksürük, hapşırma, geniz akıntısı gibi belirtiler gösterebiliyor. Çok ağır seyredebiliyor ve ani ölüme kadar götürebilen solunum yolu tahrişleri olabiliyor. Ses tellerinde tıkanmaya yol açabiliyor. Oldukça riskli bir durum. Vakaların bir kısmı iyileşse de olay, kronik astıma dönebiliyor. Çamaşır suyu ve tuz ruhunun karıştırılarak temizlik yapılması gerçekten çok tehlikeli. Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu (RAD) sadece klorak ve tuz ruhu karışımından ortaya çıkmaz. Normal hayatın akışı sırasında, iş yerlerinde farklı gazların yoğun olarak kapalı alanlarda solunmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Temiz hava solumak çok önemli. Tuz ruhu ve çamaşır suyu karıştırıldığında güçlü bir etki ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"EN SAĞLIKLISI SABUN KULLANMAK"

Günlük hayatta kullanılan farklı deterjan ve kimyasalların da benzer riskler taşıdığına işaret eden Özlü, "Ayrı ayrı kullanıldıklarında bu etki ortaya çıkmıyor. Günümüzde farlı deterjanlarda var ama hepsi bir açıdan da kimyasaldan ötürü soluduğumuz havayı kirletiyor. En sağlıklısı annemizin yöntemi olan sabun, Arap sabunu ve beyaz sirke gibi temizleyicileri kullanmak daha doğru. Önerim, tuz ruhu ve çamaşır suyu başta olmak üzere farklı deterjanları ya da temizlik kimyasallarını bilmeden karıştırarak kullanmamak gerekiyor. Bunlar sizin hayatınızı riske atabilir" dedi.

Kaynak: DHA

