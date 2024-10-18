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Evdeki büyük tehlike: Patlama ve hacklenme riskine dikkat!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.10.2024 08:03
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Son yıllarda hayatımıza giren robot süpürge ve airfryerlar sağladığı rahatlığın yanı sıra büyük tehlikelere de yol açabiliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe'de bir robot süpürgenin yanması aslında tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, bu ürünlerde nelere dikkat etmeli, riskin önüne geçmek için neler yapmalı? İşte detaylar...

Evdeki büyük tehlike: Patlama ve hacklenme riskine dikkat!

Robot süpürge ve airfryer son zamanlarda hayatı kolaylaştıran elektronik eşyaların başında geliyor ancak bu eşyalar sağladıkları kolaylıkların yanında bazı büyük sorunlara da yol açabiliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe'de robot süpürge aniden alev aldı aynı durum bazı airfryelarda da yaşandı.

ROBOT SÜPÜRGELERDE PATLAMA TEHLİKESİ

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Atv Haber'de yer alan habere göre; Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Yazılımsal sorunların yanında donanımsal problemler de yaşatıyor bize bu akıllı cihazlar. Bunların başında da durup dururken patlamaları ve alev almaları geliyor. Hangi aşamalarında hangi kontrollerden geçtiği belli olmayan, Uzakdoğu'da üretilmiş yan sanayi ürünler, kimlerin ürettiği belli olmayan ürünler maalesef patlamaya çok açık ürünler." dedi.

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"Patlamaların temelinde de ürünlerin aşırı ısınması yatıyor." diye belirten Demircan, "Özellikle robot süpürgelerde pillerin şarj olması ya da deşarj olması süreleri içerisinde çok fazla ısınıyor olmaları yine aAlev almalarını ve patlamalarını tetikleyebiliyor. Ya tüketici daha ucuz olsun diye kendi yan sanayi bir pil takıyor ya da bu ürün zaten kalite kontrollerinden geçmemiş bir yan sanayi pile sahip." ifadelerine yer verdi.

MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERE DİKKAT

Bilişim uzmanı Osman Demircan merdiven altı ürünlerin patlamanın yanında hacklenme tehlikesi olduğunu da söyledi. İşte Demircan'ın açıklaması:

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"Son yaşanan olaylarda zaten bir robot süpürgenin uzaktan hacklenerek sahiplerine küfrettiğine de şahit olduk. Bu ürünler eğer yan sanayi, merdiven altı ürünler tercih edilirse üreticisinin kim olduğu bilinmezse maalesef bu tarz hacklenme olaylarıyla karşı karşıya kalınabiliyor.

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Burada tanınmış firmaların ürünlerini kullanıyor olmak çok önemli. Çünkü onlar yazılımsal olarak da sürekli bu ürünleri geliştiriyorlar ve bir ürünün yazılımının sağlam olması ve sürekli geliştirilip yamaların kapatılıyor olması demek aslında bu ürünlerin hacklenemeyeceği anlamına geliyor."

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