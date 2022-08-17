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Evdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyor, evdeki güveler nasıl temizlenir? Güvelerin oluşumu nasıl önlenir?

17.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev temizliği oldukça önem taşıyor. Evin içerisinde zaman zaman böcekler, güveler görülebiliyor. Böceklerden ve güvelerden uzak durmak için önlem almak gerekiyor. Bu güveleri oldukça basit bir şekilde temizleyerek tertemiz evinize kavuşabilirsiniz

Evdeki güveleri temizlemenin yolu buradan geçiyor, evdeki güveler nasıl temizlenir? Güvelerin oluşumu nasıl önlenir?

Güveler buğday, kumaş, odun ve bakliyat gibi alanlarda ortaya çıkıyor. Kahverengi bir görünüşü olan güveler havasız, kapalı ve karanlık ortamlarda yaşıyor. Evdeki böcekler ve güveler hem sağlığı tehdit ediyor hem de istenmeyen görüntülere yol açıyor. Güve probleminin çözülmemesi kıyafetlerde ve eşyalarda deliklere yol açabiliyor. Güveleri temizlemekten korkuyorsanız ve bu işin zorlu olduğunu düşünüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çok kolay bir şekilde evinizdeki güveleri yok edebilirsiniz.

GÜVELERİ TEMİZLEMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Yeni Proje - 2022-08-17T154152.290

Öncelikle güveler mutfak ve kıyafet dolaplarının içindeyse ve evin her tarafına yayıldıysa, işe sirkeli su hazırlamakla başlayın.
Mutfak ve kıyafet dolaplarını tamamen boşalttıktan sonra, 1 ölçü sirke ve 2 ölçü suyu karıştırın. Dolapların içini bu karışımla detaylı bir şekilde silin.
Dolaptaki kıyafetleri çamaşır makinesinde, bardak ve tabakları ise bulaşık makinesinde yıkayın.
Dolapları sildikten sonra kurulamayı ihmal etmeyin. Dilerseniz, bir süre açık bırakarak kurumalarını sağlayabilirsiniz.
Dolaplar kururken yerleri süpürün ve silin. Böylece yere düşen güveleri de kolayca temizleyebilirsiniz.
Ardından bakliyatlarınızın kabını değiştirmeye başlayın.
Tüm tahıl ve bakliyatları plastik poşetlerden çıkartın ve hava almayacak şekilde cam kavanozlara aktarın. Aktarma işlemi esnasında gördüğünüz güveleri temizleyerek çöp kutusuna atın. Bakliyatlarınızı güvelerden korumak için, kavanozların içerisine bir adet defne yaprağı yerleştirin. Çünkü güveler, defne yaprağı kokusundan hiç hoşlanmaz.
Defne yaprağı tahıl ve bakliyatlar için çözüm olsa da, çay ve kahve kavanozlarına konduğunda bu malzemelerin kokusunu değiştirebilir. Bu yüzden çay ve kahve kavanozlarına 1-2 adet küp şeker koymanızı öneriyoruz. Çünkü küp şeker, çay ve kahve kavanozundaki nemi kendi içine çeker. Böylece güvelerin oluşması için gereken nem sağlanmaz. Tabi kavanozdaki şekeri 2 haftada bir değiştirmeniz gerekiyor.

GÜVE OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?

Yeni Proje - 2022-08-17T154133.674

Kıyafetlerinizi bir iki kez giydikten sonra yıkayın.
Kışlık ve yazlıkları kaldırırken, hava almayacak şekilde muhafaza edin.Mutfak çekmeceleri, mobilya altları ve gardıropları haftada bir kez süpürün ve sirkeli suyla silin.
Dolabın içine çay ağacı yağı sürebilirsiniz. Bu yağ rutubeti en aza indirir ve güve oluşması riskini düşürür.
Kurutulmuş lavanta, nane ve kekiği keselerin içine doldurun ve ağızlarını kapatın. Bu keseleri hem giysi, hem de mutfak dolaplarına yerleştirin. Güveler kokudan hoşlanmadıkları için bu alanlara gelmeyecektir.
Açıkta hiçbir yiyecek bırakmayın.

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