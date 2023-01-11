Evdeki güvelerin kökünü kurutacak! Güveleri temizlemek için en doğru yöntem

Güveler buğday, kumaş, odun ve bakliyat gibi alanlarda ortaya çıkarak sağlığımızı tehlikeye atıyor. İstenmeyen böcekler arasında yer alan güveler havasız, kapalı ve karanlık ortamlarda yaşıyor. Evdeki böcekler ve güveler hem sağlığı tehdit ediyor hem de istenmeyen görüntülere yol açıyor. Güve probleminin çözülmemesi kıyafetlerde ve eşyalarda deliklere yol açarak büyük problemler yaratıyor.

Güveleri temizlemek için öncelikle güvenin neden oluştuğunu anlamak ve yeni güve oluşumunu engellemek için önlem almak gerekiyor. Ardından evde yapacağınız basit tüyolarla güvelerden sonsuza dek kurtulabilirsiniz.

GÜVELERİ TEMİZLEMEK İÇİN

Öncelikle güveler mutfak ve kıyafet dolaplarının içindeyse ve evin her tarafına yayıldıysa, işe sirkeli su hazırlamakla başlayın.

Mutfak ve kıyafet dolaplarını tamamen boşalttıktan sonra, 1 ölçü sirke ve 2 ölçü suyu karıştırın. Dolapların içini bu karışımla detaylı bir şekilde silin.

Dolaptaki kıyafetleri çamaşır makinesinde, bardak ve tabakları ise bulaşık makinesinde yıkayın.

Dolapları sildikten sonra kurulamayı ihmal etmeyin. Dilerseniz, bir süre açık bırakarak kurumalarını sağlayabilirsiniz.

Dolaplar kururken yerleri süpürün ve silin. Böylece yere düşen güveleri de kolayca temizleyebilirsiniz.

Ardından bakliyatlarınızın kabını değiştirmeye başlayın.

Tüm tahıl ve bakliyatları plastik poşetlerden çıkartın ve hava almayacak şekilde cam kavanozlara aktarın. Aktarma işlemi esnasında gördüğünüz güveleri temizleyerek çöp kutusuna atın. Bakliyatlarınızı güvelerden korumak için, kavanozların içerisine bir adet defne yaprağı yerleştirin. Çünkü güveler, defne yaprağı kokusundan hiç hoşlanmaz.

Defne yaprağı tahıl ve bakliyatlar için çözüm olsa da, çay ve kahve kavanozlarına konduğunda bu malzemelerin kokusunu değiştirebilir. Bu yüzden çay ve kahve kavanozlarına 1-2 adet küp şeker koymanızı öneriyoruz. Çünkü küp şeker, çay ve kahve kavanozundaki nemi kendi içine çeker. Böylece güvelerin oluşması için gereken nem sağlanmaz. Tabi kavanozdaki şekeri 2 haftada bir değiştirmeniz gerekiyor.

GÜVE OLUŞUMU NASIL ÖNLENİR?