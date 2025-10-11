Testi çöz, hangi platform olduğunu öğren!
Evdeki haline göre hangi sosyal medya platformu olduğunu söylüyoruz!
1/8
Evdeki bir günün genelde nasıl başlar?
Önce sabah kahvemi yapar, kendime gelmeye bakarım.
Uyanmak için önce biraz komik video izlemem gerek.
Hemen telefonumu alır, uyurken neleri kaçırdığıma bakarım.
Günü hemen sert gündem haberleriyle açar, son gelişmeleri incelerim.
2/8
Evde en çok hangi köşede vakit geçirirsin?
Genelde salonda, televizyon karşısında vakit geçiririm.
Günün çoğunda çalışma masamda olurum.
Tüm günüm genel anlamda mutfakta geçer.
Çoğu zaman odama veya dinlenme köşeme çekilirim.
3/8
Peki evde ne tür kıyafetlerle kendini daha rahat hissedersin?
Sadece pijamamla o kadar rahat olabilirim.
Tayt ve crop benim için en ideali.
Eşofman altı ve bol bir üst tercih ederim.
Ne giydiğimi çok önemsemem, elime ne gelirse onu giyerim.
4/8
Ev işlerini yapma stilin genel anlamda nasıldır?
Kendimce bir rutin oluşturmaya çalışıyorum ama işler moduma göre çok değişiyor.
Arada sırada, misafir gelmeden önce yaparım idare eder.
Benim için her şey planlıdır ve hiçbir şey aksamaz.
Ben pratikliği severim, hızlıca ortalığı toparlamayı tercih ederim.
5/8
Evde yalnız kaldığında bunlardan hangisini yapma ihtimalin yüksek?
Hemen kahvemi yapar, elime kitabımı alırım.
Farklı ışıklarda, farklı pozlar denerim.
Müziği açar, dans ederim ve kendi videomu çekerim.
Ev dekorasyonuyla ilgilenir ya da podcast falan dinlerim.
6/8
Mutfaktaki yaklaşımın bunlardan hangisine daha yakın?
Her gün yeni bir tarif, adeta yeni bir keşif gibi geçer.
Hızlı, pratik, kolay bir şeyler varsa yaparım. Ama tadını garanti etmem.
Çayımı kahvemi yapar, mutfak masasında telefonuma dalarım.
Şef tabakları, masa dekorasyonu ve yeni mutfak trendleri benden sorulur.
7/8
Evde dekorasyon denilince aklına ne geliyor?
Estetik ve rahat detaylar
Parıltılı, ışıl ışıl ortamlar.
Minimal ve sade mekanlar.
Renkli ve enerjik odalar.
8/8
Son olarak, günlük egzersiz veya bakım ritüellerin var mı?
Günü sağ salim tamamlayayım, bana yeter.
Mutlaka düzenli egzersizimi ve yüz yogamı yaparım.
Dans etmeyi seviyorum, o rutin sayılır mı?
Temizlik ve yemek yapmak dışında pek bir rutinim olmayabilir.