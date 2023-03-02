Evdeki karıncaların kökünü kurutuyor! Karıncaları uzak tutmak için...

Karıncalar daha çok sıcak havalarda ortaya çıksalar da kış aylarında da dönem dönem karınca istilaları yaşanabiliyor. Karıncalardan ve çeşitli böceklerden kurtulmak için etkili yöntemler araştırılsa ve çeşitli ürünler kullanılsa da gerekli önlemler alınmadığında karıncalardan kurtulmak zorlaşıyor. Ancak doğru tekniklerle karıncalardan sonsuza dek kurtulmanız mümkün.
Zararsız olmasına rağmen, hiç kimse karıncaların evlerinin etrafında dolaşmasını istemez, bu yüzden neden eve geldiklerini ve onları nasıl durduracaklarını burada bulabilirsiniz. Karıncalar yiyecek bulmak için evinize girebilirler.
Bir izci karınca, yiyecek aramak için yuvadan ayrılacak ve geride bir feromon izi bırakacaktır. Yiyecek bulduğunda, diğer karıncaların yiyecek ararken takip edecekleri daha fazla feromon bırakarak, izi geri takip edecektir.
Böyle bir durumda, şeker tanelerinden kirli bulaşıklara kadar her şeyi aramak için evin etrafında koşan bir karınca ordusu olabilir.
Her zaman olduğu gibi, önleme en iyi tedavidir, ancak içeri girdikten sonra onları ortadan kaldırmak için pek çok ipucu ve püf noktası vardır. Karınca istilasına karşı en iyi çözüm, onları evinize çeken her şeyi ortadan kaldırmaktır.
Karıncalar, mutfak tezgahındaki bir damla baldan, bir kavanoz reçele ve hatta mutfak lavabosuna bırakılan kirli bir kaşığa kadar birçok şeye gelebilirler.
Ancak karıncaların evinize inmesinden endişe ediyorsanız, yapmanız gerekenler:
Linear World'deki haşere kontrol uzmanları, karıncaların tarçın kokusundan nefret ettiğini, bu nedenle pencere ve kapılar gibi giriş noktalarına püskürtmenin karıncaları kovucu bir barikat oluşturabileceğini söylüyor.
Tuz, tebeşir, köri tozu ve nane gibi başka karınca caydırıcı maddeler de vardır - bunlar kapıları ve pencereleri hizalamak için kullanılabilir, ancak evcil hayvanlarınız ve/veya küçük çocuklarınız varsa ideal olmayabilirler.
Bahçıvanlık Uzmanı Evie Lane, onları evinizden uzaklaştırmak için bahçenize nane bitkileri dikmenizi önerir. Kara bahçe karıncaları evi istila etme olasılığı en yüksek olanlar olduğundan, yiyecekleri - özellikle bal, akçaağaç şurubu ve şekeri - hava geçirmez kaplarda tutmalısınız.