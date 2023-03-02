Evdeki karıncaların kökünü kurutuyor! Karıncaları uzak tutmak için...

Karıncalar daha çok sıcak havalarda ortaya çıksalar da kış aylarında da dönem dönem karınca istilaları yaşanabiliyor. Karıncalardan ve çeşitli böceklerden kurtulmak için etkili yöntemler araştırılsa ve çeşitli ürünler kullanılsa da gerekli önlemler alınmadığında karıncalardan kurtulmak zorlaşıyor. Ancak doğru tekniklerle karıncalardan sonsuza dek kurtulmanız mümkün.

KARINCALAR NEDEN EVİNİZE GİRMEYİ SEVER?

Zararsız olmasına rağmen, hiç kimse karıncaların evlerinin etrafında dolaşmasını istemez, bu yüzden neden eve geldiklerini ve onları nasıl durduracaklarını burada bulabilirsiniz. Karıncalar yiyecek bulmak için evinize girebilirler.

Bir izci karınca, yiyecek aramak için yuvadan ayrılacak ve geride bir feromon izi bırakacaktır. Yiyecek bulduğunda, diğer karıncaların yiyecek ararken takip edecekleri daha fazla feromon bırakarak, izi geri takip edecektir.

Böyle bir durumda, şeker tanelerinden kirli bulaşıklara kadar her şeyi aramak için evin etrafında koşan bir karınca ordusu olabilir.

KARINCALARDAN NASIL KURTULURUM?

Her zaman olduğu gibi, önleme en iyi tedavidir, ancak içeri girdikten sonra onları ortadan kaldırmak için pek çok ipucu ve püf noktası vardır. Karınca istilasına karşı en iyi çözüm, onları evinize çeken her şeyi ortadan kaldırmaktır.

Karıncalar, mutfak tezgahındaki bir damla baldan, bir kavanoz reçele ve hatta mutfak lavabosuna bırakılan kirli bir kaşığa kadar birçok şeye gelebilirler.

Ancak karıncaların evinize inmesinden endişe ediyorsanız, yapmanız gerekenler:

Tüm yiyecekleri uzakta, ideal olarak hava geçirmez kaplarda, dolaplarda veya buzdolabında saklayın.

Yiyecekleri açık havada bırakmayın, mümkünse her zaman üzerini örtün ve saklayın.

Dökülen yiyecek ve içecekleri, meydana gelir gelmez temizleyin.

Evi temiz tutun, dolapları da temiz tutmayı unutmayın.

Evcil hayvan kaselerini düzenli olarak yıkayın, karıncaların da kedi ve köpek mamasına düşkün olduğunu unutmayın!

Çöpünüzü düzenli olarak çıkarın.

Tüm mutfağınızı, feromonlarını ve mevcut istilaları yok etmek için bir ölçek su ve bir ölçek sirkeden yapılmış doğal, ev yapımı bir karınca önleyici spreyle temizleyin.

Smiths Pest Management'taki uzmanlar, böcekleri kokudan uzaklaştırmak için biber kullanmayı önerdi.

"Karıncalar dünyada gezinmek için koku alma duyularına güvenirler ve biber kokusunu rahatsız edici bulurlar" dediler.

Evinize girmelerini engellemek için süpürgeliklerinizin etrafına ve ev aletlerinin arkasına toz karabiber veya kırmızı biber serpin.

KARINCALAR NASIL UZAK TUTULUR?

TARÇIN KULLANIN

Linear World'deki haşere kontrol uzmanları, karıncaların tarçın kokusundan nefret ettiğini, bu nedenle pencere ve kapılar gibi giriş noktalarına püskürtmenin karıncaları kovucu bir barikat oluşturabileceğini söylüyor.

Tuz, tebeşir, köri tozu ve nane gibi başka karınca caydırıcı maddeler de vardır - bunlar kapıları ve pencereleri hizalamak için kullanılabilir, ancak evcil hayvanlarınız ve/veya küçük çocuklarınız varsa ideal olmayabilirler.

Bahçıvanlık Uzmanı Evie Lane, onları evinizden uzaklaştırmak için bahçenize nane bitkileri dikmenizi önerir. Kara bahçe karıncaları evi istila etme olasılığı en yüksek olanlar olduğundan, yiyecekleri - özellikle bal, akçaağaç şurubu ve şekeri - hava geçirmez kaplarda tutmalısınız.

