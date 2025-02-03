KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda
  4. Evdeki malzemeler yetiyor: Sivilcelerin kökünü kurutacak maske önerileri!

Evdeki malzemeler yetiyor: Sivilcelerin kökünü kurutacak maske önerileri!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.02.2025 16:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivilceler, ah sivilceler ne çok çektirdi özellikle yağlı ve karma cildi olanlara. İçten kurut böyle geçmez dediler verdiler ilaçları tabi ki o da gerekli ama vücudumuzun diğer organları yasa geçti. En azından cildini ve seni rahatlatacak bir pazar günü kahveni yudumlarken yapabileceğin yada çok yorgun geldiğin bir akşam cildine nefes aldıracak tatlı maske önerilerim var. Hazırsan gel benimle…

Evdeki malzemeler yetiyor: Sivilcelerin kökünü kurutacak maske önerileri!

Özellikle ergenlik döneminde, hormonel değişiklikler, stres ve cilt bakımına yeterince dikkat etmemek gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Ancak, ciltteki bu sorunla başa çıkmak için bazı doğal maskeler oldukça etkili olabilir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu maskeler, sivilceleri kurutmaya ve cildinizi yatıştırmaya yardımcı olacaktır.

İşte sivilcelerinizi kurutmaya yardımcı olacak birkaç doğal maske önerisi:

1. BAL VE TARÇIN MASKESİ

Bal, antibakteriyel özelliklere sahipken, tarçın da cildin temizlenmesine yardımcı olur ve sivilcelerin üzerine iyi gelir.

Malzemeler:
1 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın

Hazırlık:
Balı ve tarçını bir kaba alıp karıştırın.
Karışımı sivilcelerin üzerine nazikçe sürün.
Maskeyi 10-15 dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.
Balın nemlendirici etkisi, cildin kuru olmasını engellerken, tarçın da bakterileri öldürerek sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.

iStock-1224341578

2. YEŞİL ÇAY MASKESİ

Yeşil çay, antioksidan özellikleriyle ciltteki iltihaplanmayı azaltır ve sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur.
Malzemeler:
1 poşet yeşil çay
1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

Hazırlık:
Yeşil çay poşetini sıcak suya koyarak demleyin ve biraz soğumasını bekleyin.
Demlenen çayı bir kaba alıp içerisine bal ekleyebilirsiniz (isteğe bağlı).
Karışımı yüzünüze uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.
Ardından bol su ile durulayın.
Yeşil çayın ciltteki yağı dengeleme ve sivilce oluşumunu engelleme gibi faydaları vardır.

thumbs_b_c_fe4bd1c17ca82153a2a5efbe79905e2e

3. LİMON VE YUMURTA AKI MASKESİ

Limon, asidik yapısı sayesinde ciltteki fazla yağı alırken, yumurta akı da sivilceleri kurutmaya yardımcı olur.

Malzemeler:
1 yemek kaşığı taze limon suyu
1 adet yumurta akı

Hazırlık:
Yumurta akını bir kaba ayırın ve üzerine taze limon suyu ekleyin.
İyice çırparak karışımın köpürmesini sağlayın.
Maskeyi sivilcelerin üzerine sürün ve 15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.
Limon, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olurken, yumurta akı cildin sıkılaşmasına yardımcı olur.

iStock-1300307526

4. ALOE VERA MASKESİ

Aloe vera, sivilceleri tedavi etme konusunda oldukça etkilidir. Ayrıca ciltteki kızarıklığı yatıştırır ve iyileşme sürecini hızlandırır. (Alerjin var mı kontrol et)

Malzemeler:
2 yemek kaşığı taze aloe vera jeli yada evde beslediğiniz aloe vera bitkisi.
(Aloe vera içeren doğal bir krem de olur)

Hazırlık:
Aloe vera’nızı doğrudan cildinize uygulayın.
15-20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
Aloe vera, cildin rahatlamasına yardımcı olur ve sivilcelerin iyileşmesine hız kazandırır.

iStock-1490304174

5. KİL MASKESİ

Kil, ciltteki yağ dengesini sağlayarak sivilceleri kurutmada etkilidir. Özellikle yeşil kil, cildi derinlemesine temizler ve gözenekleri sıkılaştırır.

Malzemeler:
1 yemek kaşığı yeşil kil
1 yemek kaşığı gül suyu

Hazırlık:
Kil ve gül suyunu bir kapta karıştırın.
Maskeyi yüzünüze sürün ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın.
Kil maskesi ciltteki toksinleri arındırarak sivilcelerin önlenmesine yardımcı olur.

iStock-1892841090

6. SARIMSAK MASKESİ

Sarımsak, antibakteriyel özelliklere sahip olup, sivilcelerin hızla iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak, sarımsağı dikkatli kullanmak önemlidir çünkü ciltte tahrişe yol açabilir.

Malzemeler:
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlık:
Sarımsağı ezerek bir kaba alın ve üzerine zeytinyağını ekleyin.
Karışımı sivilcelerin üzerine sürün.
10-15 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla durulayın.
Sarımsak, sivilcelerin hızla iyileşmesini sağlarken, zeytinyağı cildin nem dengesini korur.

thumbs_b_c_04339f66ce0bd499334e4ca3f5e16007

Her cilt farklıdır, bu yüzden herhangi bir maskeyi kullanmadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde test etmekte fayda vardır.

Ayrıca, sivilcelerin kalıcı çözümü için düzenli bir cilt bakım rutininin yanı sıra sağlıklı beslenmek de oldukça önemlidir.

Cildinizi sağlıklı tutmak için düzenli olarak su içmeyi, dengeli beslenmeyi ve stresle başa çıkmayı unutmayın!

Böyle doğal maskelerle sivilcelerinizle mücadele edebilir ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Kendinizi mutlu etmek cildinize nefes aldırmak isterseniz deneyin ve yorumlara da yazmayı ihmal etmeyin.

Anahtar Kelimeler:
yeşil çay maske kil maskesi sivilceleri geçirmek için
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.