Evdeki peçetelerle gözenek karşıtı maske hazırlayın! İşte tarifi...

Bir peçeteyle neler yapılabilir dersiniz? Bu soruya vereceğiniz cevaplar arasında eminiz ki cilt bakım maskesi yoktur! Oysaki herkesin evinde bulunan birkaç malzeme ve bir peçete ile gözenekleri sıkılaştırıp cildinizi çok daha aydınlık gösterecek bir maske hazırlayabilirsiniz. İşte detaylar...

GÖZENEK KARŞITI MASKE TARİFİ

Aydınlık ve ferah bir cilt, mutlu gülüşleri de beraberinde getirir! Cilt bakım rutininizde devamlılık sağlarsanız siz de sıkı gözeneklere ve mermer gibi bir cilde sahip olabilirsiniz. Geniş gözenekler ve beraberinde gelen siyah noktalarla baş etmek içinse fazlasıyla etkili gözenek karşıtı maskeyi deneyebilirsiniz!

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı bal

1 yumurta sarısı

1 adet kağıt peçete

Karışımı yüzünüze dağıtabilmek için küçük bir makyaj fırçası

Karışımı hazırlayıp uygulamak da malzeme listesi kadar basit!

UYGULANIŞI

Öncelikle cam bir kase ya da küçük bir kap alın.

Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın, karışımda sadece yumurta beyazı kullanmak yeterli. Dilerseniz sarısını da saç maskesi olarak kullanabilirsiniz, bir üründen maksimum verim böyle alınır!

Daha sonra 1 tatlı kaşığı bal ile yumurta beyazını topak kalmayacak ve iyice köpürecek şekilde çırpın. Bu sayede yüzünüze çok daha kolay uygulayabilirsiniz.

Şimdi gelelim uygulama aşamasına! Öncelikle yüzünüzü bir temizleyici ile temizleyin ya da buhar banyosu yapın. Bu sayede gözenekleriniz açılır ve maske çok daha iyi etki eder.

Ardından yüzünüzü temiz bir bezle güzelce kurulayın.

Hazırladığınız karışımı göz kenarlarınıza fazla yaklaşmayacak şekilde tüm yüzünüze uygulayın. Karma bir cilde sahipseniz yalnızca T bölgenize de uygulayabilirsiniz. Karışımı elinizle de sürebilirsiniz ancak bir fırça yardımıyla çok daha homojen bir şekilde dağılacağı apaçık.

Peçeteyi de yüzünüze yerleştirin. Peçete tek kat olursa yüzünüze çok daha iyi oturur.

10-15 dakika kadar kurumasını bekledikten sonra peçeteyi yavaşça kaldırın, su ya da yüz temizleyicisiyle yüzünüzü maske kalıntılarından arındırın.

Gözenek sıkılaştırıcı maskeyi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.



