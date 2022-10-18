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Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

14.10.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşlerini evden çalışarak sürdüren kişilerin daha düzenli ve verimli bir şekilde çalışmaları oldukça önemli. Piyasada bunu sağlayacak ve çalışanların yaşantılarına fonksiyonellik kazandıracak pek çok başarılı ürün seçeneği bulunuyor. Gelin, evden çalışanların yüzünü gülümsetecek ve yaşam kalitelerini yükseltecek, her bütçeye ve beğeniye uygun birbirinden kullanışlı ürün çeşitlerine beraber göz atalım. İşte detaylar!

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

Birçok kişi, ofise gitmek yerine evden çalışmayı tercih ediyor. Evden çalışmak söz konusu olduğunda çalışma performansını ve motivasyonunu arttıracak ürünler üretiliyor. Eğer siz de evden çalışıyorsanız kablo düzenleyicilerle masanıza düzen getirebilir, ortopedik minderlerle ergonomik bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Sessiz klavye ve mouse setiyle istediğiniz saatte gürültü yapmadan çalışabilir, Wi-Fi menzil genişleticilerle internet problemlerine son verebilirsiniz. Hazırsanız bu ürünleri keşfedelim!

1. Kablo karmaşasına son: Ugreen Yapışkanlı Kablo Düzenleyici

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

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Çalışma masasında birbirine dolanmış kablolar görmekten bıkanların mutlaka göz atması gereken Ugreen Yapışkanlı Kablo Düzenleyici, bilgisayar kablosundan şarj kablosuna kadar her kablonun tek yuvada kalmasını sağlıyor. İki adet üründen oluşan set, toplamda sekiz yuva sunuyor. Yumuşak ve esnek yapısı sayesinde kablolara zarar vermiyor. Ürünün en önemli özelliği ise kolayca monte edilebilmesi.

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2. Masanıza düzen getirin: WoodACT Doremo Monitör Yükseltici

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

Çalışırken monitörünü veya laptopunu alçak bulan ve bu sebeple sürekli boyun ağrısı çekenlerin yüzlerini gülümseten WoodACT Doremo Monitör Yükseltici, çok raflı tasarımı sayesinde çalışma masasında ihtiyaç duyacak birçok ürünü düzenli tutuyor. Kolayca monte edilen ürün, 50 kg taşıma kapasitesi sunuyor. Alt kısımda kapaklı bir bölme bulundurduğu için bazı ürünlerin gözden uzak kalmasını sağlıyor.

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3. Sessiz ve verimli çalışın: Logitech MK470 Slim Combo Kablosuz Klavye Mouse Seti

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

Evden çalışan ve gürültüden hoşlanmayanların dikkatini çeken Logitech MK470 Slim Combo Kablosuz Klavye Mouse Seti, ince ve minimalist tasarımıyla çalışma masalarına şıklık katıyor. %90 gürültü azaltma oranıyla istenilen her saatte gürültü yaratmadan çalışılmasına yardımcı oluyor. Modelin önemli bir özelliği de mouse için 28, klavye için 36 aya kadar pil ömrü sunması. Böylece sürekli pil değiştirme derdiyle uğraştırmıyor.

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4. Kahve içmeden çalışamayanlara: VESTEL Sefa K3000 Inox Filtre Kahve Makinesi

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

Kahve içmeden çalışamayanların takdirini kazanan VESTEL Sefa K3000 Inox Filtre Kahve Makinesi, en kaliteli filtre kahve makineleri arasında zirvede yer alıyor. Paslanmaz çelik gövdesi ve cam sürahisiyle sağlam ve kaliteli bir kullanım sunuyor. Anti-drip özelliği ise damlatma sorunu yaşatmıyor. 1000 Watt gücü sayesinde hızlıca kahve hazırlayabilen model, enerji tasarruflu olmasıyla da kullanıcılarının takdirini kazanıyor.

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5. İçecekleriniz soğumasın: MISSCAFE TER5459 Snape Filtreli Çift Katmanlı Mug Termos Bardak

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

Çalışma sırasında içeceğini içmeyi sürekli unutanların mutlaka satın alması gereken MISSCAFE TER5459 Snape Filtreli Çift Katmanlı Mug Termos Bardak, içecekleri beş saate kadar sıcak tutuyor. 380 mililitre haznesi bulunan model, paslanmaz çelik malzeme kalitesiyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Modelin en önemli özelliği, akıllı kapak tasarımına sahip olması. Güvenle kilitlenip sızdırma yaşatmayan kapak, tuşlu mekanizması sayesinde rahatlıkla açılıyor.

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6. Çalışma alanınıza konfor kazandırın: Case Visko Ortopedik Bel Yastığı Sırt Destek Minderi

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

Evde gün boyu sandalyede oturarak çalışanların ortak şikâyeti: sırt ağrıları. Vücudun şeklini başarıyla alan visco süngerden üretilmiş Case Visko Ortopedik Bel Yastığı Sırt Destek Minderi, ortopedik bir destek sağlayarak konfor odaklı bir çalışma alanı yaratıyor. Antialerjik yapıda olduğu için terletmiyor. Ayrıca arzu edilirse kılıfı kolaylıkla çıkartılıp yıkanarak hijyenik bir şekilde kullanılabiliyor.

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7. İş verileriniz elinizin altında: SanDisk Ultra Flair 128 GB USB 3.0 Flash Bellek

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

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Sürekli farklı ortamlarda çalışması gereken ve iş verilerini en kolay yoldan yanında taşımak isteyenlerin ihtiyaç duyduğu SanDisk Ultra Flair 128 GB USB 3.0 Flash Bellek, etkileyici özellikler barındırıyor. 128 GB depolama kapasitesi sayesinde fotoğraf, video, PDF doküman ve çeşitli iş programlarının yer problemi yaşamadan depolanmasını sağlıyor. Modelin en önemli özelliği, metal kasası sayesinde verilerin hasar görmemesini sağlaması.

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8. İnternetinizi güçlendirin: TP-Link TL-WA854RE N300 Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

Evden çalışanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri, güçlü bir internet bağlantısı. Evlerde internet çekmeyen ölü alanları ortadan kaldıran ve internet sinyalini güçlendiren TP-Link TL-WA854RE N300 Mbps Wi-Fi Menzil Genişletici, evrensel uyumluluğu sayesinde her modem ve router ile sorunsuz çalışıyor. Prize takıldığı anda kullanıma hazır hâle gelen ürün, duvarların arkasındaki internet sinyallerini bile yakalıyor.

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9. Üstün ses kalitesi: Logitech H390 Kablolu Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

İşi gereği sıklıkla çağrı görüşmeleri yapması gerekenlerin yaşantısına işlevsellik katan Logitech H390 Kablolu Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık, en iyi kulak üstü kulaklık modellerinden biri. Logitech markasının kalitesini gösteren model, konforlu hissettirip baş ve kulak bölgelerini ağrıtmıyor. Gürültü önleme özelliği sayesinde çağrı görüşmelerinin kaliteli bir şekilde geçmesini sağlıyor. 233 santimetre kablo uzunluğu ise rahat hareket etme avantajı sunuyor.

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10. İşlerinizi kolayca planlayın: Hisli Şeyler A5 Spiralli Akademik Ajanda

Evden çalışanların kesinlikle edinmesi gereken olmazsa olmaz ürünler

Çalışmalarını sistemli ve planlı bir şekilde ilerletmek isteyenlerin radarına hızlı bir giriş yapan Hisli Şeyler A5 Spiralli Akademik Ajanda, 176 sayfasıyla dolu dolu bir kullanım imkânı sağlıyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlar için takvim sayfaları içeren ajanda; proje planlamaları için de özel sayfalar içeriyor. Spiralli tasarımı sayesinde katlanarak rahatlıkla not almak mümkün.

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