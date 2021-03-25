Evden çalışanların üçte biri toplantı sırasında pijama giyiyor

YouGov anketine evden çalışan 2 bin 27 kişi katıldı ve ankette 10 kişiden birinin toplantılar için pantolon giymediği belirlendi.

Transkripsiyon hizmeti sunan Otter.ai'ın yaptırdığı araştırmada, koronavirüs pandemisi sırasında evden çalışmadaki artışın farklı çalışanları farklı şekillerde etkilediğini ortaya çıkardı.

Yelpazenin zıt uçlarındaki kişilerin yüzde 14'ü tam zamanlı olarak işyerine dönmek istediğini söyledi. Öte yandan beşte biri de (yüzde 20) daha fazla uyuyabildikleri için tam zamanlı olarak uzaktan çalışmaya devam etmeyi tercih edeceklerini söyledi.

Başka katılımcılarsa gelecekte ofis ve evden çalışma arasında bir denge kurulmasını umduklarını söylüyor. Katılımcıların yüzde 45'i tercih edecekleri çalışma tarzının haftada bir ila üç gün ofiste çalışıp, geri kalanındaysa evden çalışmak olduğunu söyledi.

Ayrıca, pandemi nedeniyle evden çalışanların yüzde 42'si "Zoom yorgunluğu" yaşadığını belirtti.

%15 MESAİ SAATLERİNDE BİLGİSAYAR OYNUYOR

Evden çalışmanın kesinlikle avantajları var. Katılımcıların neredeyse çeyreği iş görüşmeleri sırasında çevrimiçi alışveriş yaptığını kabul ederken, yüzde 15'lik bir diğer kesimse mesai saatleri sırasında bilgisayar oyunları oynadığını söyledi.