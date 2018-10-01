Sanığın örgüt içinde yer aldığı, örgüt yöneticileriyle toplantılarda bir araya geldiği, Askeri Yargıtayda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak atandığı belirtildi. Zeybel'in böylelikle örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde "yönetici" konumunda bulunduğu kaydedildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ'ın başkanlık ettiği duruşmaya, tutuklu sanık Zeybel ile avukatı ve yakınları katıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzeyinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçların yargılanmalarına da başlandı.

Askeri hakimler hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önce fişleme yapıldığını, bu fişlemeler nedeniyle gözaltına alındığını iddia eden Zeybel, "Hangi örgüt toplantılarına katıldığım, hangi somut eylemleri yerine getirdiğim somut delillerle kanıtlamamıştır." savunmasını yaptı.

Sanık Zeybel, gözatına alındıktan 27 ay sonra savunma yapmak üzere hakim karşısına çıkarıldığını, böylelikle adil yargılanma ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğini savundu.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü mesaiden çıkıp evine gittiğini, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanmasını gerektiren herhangi bir eylemi bulunmadığını öne süren Zeybel, yalnızca bilgisi ve haberi dışında hazırlanan sıkıyönetim listesinde adının bulunması nedeniyle tutuklandığını öne sürdü.

Hakkındaki soruşturmanın hukuksuz ve usulsüz yürütüldüğünü ileri süren Zeybel, yetkisiz mahkeme tarafından tutuklandığını, yetkisiz mahkemece yargılandığını ileri sürdü.

-Firari imam Karakuş ile görüşme

Örgütün yargı imamı firari Osman Karakuş ile görüştüğü yönündeki iddialara da yanıt veren Haluk Zeybel, tanıştığı dönemde Karakuş'un Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olduğunu, eski Askeri Yargıtay Başkanı Ahmet Zeki Liman'ın avukat kardeşi Sadık Liman aracılığıyla Karakuş ile tanıştığını anlattı.

Emniyetin yemeklerinde ve emniyetteki makamında Karakuş ile görüştüğünü kabul eden Zeybel, "Ruhsat ve ehliyet işleri için birkaç kez yanına gittik. Yanımda Ahmet Zeki Liman da vardı. Gazetede Karakuş ile ilgili FETÖ haberlerini okuyunca bir daha görüşmedim." iddiasında bulundu.

- Tanık beyanlarını kabul etmedi

Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Zeybel, beyanların gerçek dışı, abartma, şüphe üzerine kurulu olduğunu, somut bir veri içermediğini öne sürdü.

Zeybel, Balyoz davası sanıklarından emekli hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, bazı soruşturmalar sırasında zincirleme olarak memuriyet görevini kötüye

kullandığı iddiasıyla Askeri Yargıtay'da yargılandığı davaya girdiği için de hedef yapıldığını iddia etti.