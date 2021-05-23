Evden çıkan silahlar polisleri bile şaşırttı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda meydana gelen iş yeri kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilen F.K. ve T.S.'nin Örnektepe Mahallesi ve Sütlüce Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste sakladıklarını belirledi. Bugün adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli F.K. yakalandı.

EVDEN KALAŞNİKOF ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet AK-47 model uzun namlulu kalaşnikof marka silah, 21 adet uzun namlulu silah fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Yapılan araştırmalarda şüpheli T.S.'nin "Silahla Yaralama" olayının faili olarak 18 Mayıs'ta yakalanarak tutuklandığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli F.K. hakkında ise "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA



