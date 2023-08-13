Evden tonlarca çöp çıktı! Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kadının evi görenler şok yaşadı

Mahalle sakinlerince akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kadının bodrum kattaki evinden 5 ton çöp çıktı. Kötü koku ihbarına gelen ekipler çöpleri kamyona yükleyip götürdü, evi de ilaçlayıp dezenfekte etti.
Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese gelen belediye ekipleri, evin içerisinde tonlarca çöp buldu.
Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı.
Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.
Mahalle sakinlerinden Recai Kaplan, "Aşırı çöp yığıyordu. Küçükköy'de de görüyordum, sürekli çöp topluyordu. Kendisini tanıyorum. Akli olarak rahatsız biraz" dedi.
(DHA)