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  4. Evden tonlarca çöp çıktı! Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kadının evi görenler şok yaşadı

Evden tonlarca çöp çıktı! Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kadının evi görenler şok yaşadı

13.08.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Gaziosmanpaşa'da yeni bir çöp ev vakası yaşandı. 5 katlı binanın bodrum katından 5 ton çöp çıktı. Mahalle sakini Recai Kaplan, evde oturan kadın hakkında "Aşırı çöp yığıyordu. Küçükköy'de de görüyordum, sürekli çöp topluyordu. Kendisini tanıyorum. Akli olarak rahatsız biraz" diye konuştu.

Evden tonlarca çöp çıktı! Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kadının evi görenler şok yaşadı

Mahalle sakinlerince akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kadının bodrum kattaki evinden 5 ton çöp çıktı. Kötü koku ihbarına gelen ekipler çöpleri kamyona yükleyip götürdü, evi de ilaçlayıp dezenfekte etti.

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KOKULAR HER YANA YAYILDI

Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese gelen belediye ekipleri, evin içerisinde tonlarca çöp buldu.

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5 TON ÇIKTI

Ekiplerce temizlenen evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı.

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EV DEZENFEKTE EDİLDİ

Çöpler, kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

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"SÜREKLİ ÇÖP TOPLUYORDU"

Mahalle sakinlerinden Recai Kaplan, "Aşırı çöp yığıyordu. Küçükköy'de de görüyordum, sürekli çöp topluyordu. Kendisini tanıyorum. Akli olarak rahatsız biraz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çöp ev

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