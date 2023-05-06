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Eve gelen seçmen kağıdı ile şaşkına döndü! Anne isyan etti: 'Oy kağıdı çıkarıp acımı tazeliyorlar'

06.05.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan 6 yıl 4 aydır haber alınamıyor. Anne Yeter Koçaklı'nın evine, kayıp kızının seçmen kağıdı gönderildi. Oy kağıdını görünce şaşırdığını ifade eden anne Koçaklı, "Kızım hala kayıp. Tutmuşlar bana oy kağıdını verdiler kızımın. Benim kızım nerede? Neden bulmuyorlar. Devletim bana el atsın. Kızımı bulmayı nasip etsin bana" dedi.

Eve gelen seçmen kağıdı ile şaşkına döndü! Anne isyan etti: 'Oy kağıdı çıkarıp acımı tazeliyorlar'

Zonguldak'ta 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı, 2017'de 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. O günden beri genç kızdan haber alınamazken anne Yeter Koçaklı, kızı için evde gönderilen seçmen kağıdı ile şaşkına döndü. Acılarının tazelendiğini ifade eden anne Koçaklı, "Benim içim kan ağlıyor. Herkesin evladı var. 7 yıldır ne ölüsü ne dirisi. Bir yerden haberini de alamadık. Ay benim kapım çalınacak, ay telefon gelecek, ay ölüsü gelecek diye hayallerle yaşıyorum" dedi.

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HERHANGİ BİR İZE ULAŞILAMADI

Zonguldak’ta yaşayan Nesrin Koçaklı, 2017 yılının ocak ayında 15 yaşındayken, 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Koçaklı’nın ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak polisin yaptığı çalışmalarda Nesrin Koçaklı’ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

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"HAYALLERLE YAŞIYORUM"

6 yıl 4 aydır haber alınamayan Nesrin Koçaklı’nın Karaelmas Mahallesi’ndeki ailesinin evine 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmen kağıdı geldi. Anne Koçaklı, kızına ait seçmen kağıdını görünce üzüntü yaşadı.

Acılarının tazelendiğini söyleyen Yeter Koçaklı, “Kızım hala kayıp. Tutmuşlar bana oy kağıdını verdiler kızımın. Benim kızım nerede? Neden bulmuyorlar. Oy kağıdı çıkarıyorlar. Acımı tazeliyorlar. Kızımın ölüsünü ya da dirisini istiyorum. Oy kağıdını görünce şaşırdım. Muhtarım da dedi ki al bunu evine koy, hatıra kalsın. Benim içim kan ağlıyor. Herkesin evladı var. 7 yıldır ne ölüsü ne dirisi. Bir yerden haberini de alamadık. Ay benim kapım çalınacak, ay telefon gelecek, ay ölüsü gelecek diye hayallerle yaşıyorum. Devletim bana el atsın. Kızımı bulmayı nasip etsin bana” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Zonguldak seçmen kağıdı

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