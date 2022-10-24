HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eve tadilat için gelmişlerdi! Yüz binlerce liralık altın çaldılar: İtiraf geldi ve...

Eve tadilat için gelmişlerdi! Yüz binlerce liralık altın çaldılar: İtiraf geldi ve...

24.10.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesi’nde tadilat yaptıkları evden 200 bin lira değerinde altın çalan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltında her şeyi itiraf ettiler, ardından kendi rızalarıyla altınları sahibine teslim ettiler.

Eve tadilat için gelmişlerdi! Yüz binlerce liralık altın çaldılar: İtiraf geldi ve...

Edinilen bilgiye göre, Kabazlı Mahallesi’nde yaşayan O.A. evinden 200 bin lira değerinde altın çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, iki gün önce evde inşaat işçisi olarak çalışan Ç.Y. ve N.C. isimli şahıslar takibe alındı.

Akrabalardan akılalmaz tuzak! 3 milyon lirasını çaldılar Akrabalardan akılalmaz tuzak! 3 milyon lirasını çaldılar

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİLER

N.C.nin daha önce üç ayrı hırsızlık olayının faili olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüpheliler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler. Altınları kendi rızaları ile sahibine teslim eden şüphelilerden C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan N.C.’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

AW743257_01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul çıkışı çatışmanın ortasında kaldılar! Ölü ve yaralılar varOkul çıkışı çatışmanın ortasında kaldılar! Ölü ve yaralılar var
"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Manisa Altın hırsızlık tadilat

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

Benzin ve motorin fiyatları indirimi için kritik günler! Gözler akaryakıt tabelalarında...

İkinci el araçlarda yepyeni dönem!

İkinci el araçlarda yepyeni dönem!

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!

Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!

Yanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.