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Muğla'da korkutan yangın! Evi ile birlikte 40 bin lirası da yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 20:34 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası Kırkahvesi mevkiinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ev yangınında ev içindeki beyaz eşyalarla birlikte 40 bin lira tamamen yandı.

Muğla'da korkutan yangın! Evi ile birlikte 40 bin lirası da yandı

Karabağlar Yaylası mevkiinde Mehmet Ali Ünal isimli vatandaşa ait ahşap yayla evinde akşam saatlerinde küçük çocuklar televizyon seyrederken oda içinde aniden alevler yükseldi. Çocuklar alevleri görünce kendilerini dışarı attı.

EV TAMAMEN YANDI

Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve 112 acil ambulansı sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan eski ahşap çatılı eve 4 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yanan evin hemen yanında bulunan eve alevlerin sıçraması önlenirken, yangın sonucu ev tamamen yandı.

"PARALARIM HEPSİ GİTTİ"

Ev sahibi Mehmet Ali Ünal bankaya kredi borcu bulunduğunu ve borcu ödemek için büyükbaş hayvanlarını sattığı 40 bin liranın da yangında tamamen yandığını belirterek, “Muğla’dan geldim. Çocukların odası tutuşmuş. Televizyon odası. Elektrik hemen kesildi. Ardından bir anda ateş yükseldi. Televizyonun yanından çıktı herhalde. Çok sıcaktı zaten. Çocuklar yangını görünce çıkmışlar. İçeride beyaz eşya fazlaydı. Derin dondurucuyu yeni almıştım zaten. Paralarım hepsi gitti. Bankaya yatacak para vardı. 40 bin lira kadar para ayırmıştım. Çiftçilik yapıyorum. Danalarımı satmıştım." ifadelerini kullandı.

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