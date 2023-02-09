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Evim depreme dayanıklı mı? Depreme dayanıklı ev, bina özellikleri neler? AFAD deprem riski sorgulama ekranı

09.02.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Evim depreme dayanıklı mı?' sorusunun yanıtı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ilde meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. AFAD, Türkiye Deprem Haritası'na göre ülkedeki en riski bölgeleri belirledi. Evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için koloni kirişler, zemin, duvarlar incelenmelidir. Sorgulamalar e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte AFAD deprem riski sorgulama ekranı...

Evim depreme dayanıklı mı? Depreme dayanıklı ev, bina özellikleri neler? AFAD deprem riski sorgulama ekranı

Binaların, evlerin depreme dayanıklılığı, sağlam olup olmadığı sorgulanıyor. Binanın yapımında kullanılan malzeme, evin depreme dayanıklı olup olmadığını gösterir. Evinizin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenebilmek için bir uzman çağırabilirsiniz. Aynı zamanda sorgulama, internet üzerinden de gerçekleştirilebilir. İşte AFAD deprem riski sorgulama ekranı...

EVİM DEPREME DAYANIKLI MI? AFAD SORGULAMA EKRANI

e-Devlet AFAD sorgulama sayfasından adres bilgilerini girerek sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET AFAD DEPREM RİSKİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmelidir. Riskli bölgelerde daha az binalar inşa edilmelidir.

Kolon ve kirişlerin çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik veya kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.

Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.

Duvarların çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.

BİNA DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırarak analiz yaptırabilirsiniz. Gelen kişiler incelemenin ardından binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. En son, binadan karot ve parça alınarak inceleme yapılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.

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