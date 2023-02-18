Evim Yuvan Olsun kampanyası nedir? Kampanyadan kimler yararlanabilir? Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay duyurdu!

Evim Yuvan Olsun kampanyası yurt genelinde faaliyete geçirildi. Açıklamanın yapılmasından sonra depremde evleri yıkılan ya da hasar gördüğü için dışarıda kalan vatandaşlar kampanya detaylarını araştırıyor. Binlerce insanın ev ve iş yerlerinin yıkıldığı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. Peki Evim Yuvan Olsun kampanyası nedir, kimler yararlanabilir? İşte ayrıntılar...

EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI NEDİR?

Evim Yuvan Olsun kampanyası, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere başlatılmıştır. Hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alınmış oldu.



Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilecek. İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Evini indirimli kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süreyle evlerini açmaları gerekecek.

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANACAK?

Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler, AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan vb. dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

AFAD hesabında toplanan kira bağışından karşılanacak

Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabilecek. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Kaymakamlıklar, evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit edecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu bu evler de kampanyaya dahil edilecek. Bu evler için de Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak ve depremzedeler yine Kaymakamlık tarafından eve yerleştirilecek. Bu evler için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

En az 3 aylık taahhüt verilecek.

Faturalar kaymakamlık tarafından ödenecek

Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecek. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak.



