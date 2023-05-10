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  4. Evin önünde ölü bulunan Emine Ercandoğdu’nun Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi

Evin önünde ölü bulunan Emine Ercandoğdu’nun Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi

10.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir evin önünde ölü bulunan Emine Ercandoğdu’nun Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Emine Ercandoğdu’nun vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

Evin önünde ölü bulunan Emine Ercandoğdu’nun Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi

Dün sabah saatlerinde Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde emekli polis memuru T.G.’nin (55) evinin önünde Emine Ercandoğdu (38) isimli kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın şüphelisi olduğu düşünülen T.G., geçen sene vefat eden oğlunun mezarı başında ölü bulunmuş, şahsın silahla kendini vurarak intihar ettiği ileri sürülmüştü. Jandarma ekiplerinin olaylara ilişkin soruşturması devam ederken ölü bulunan Emine Ercandoğdu’nun Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

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GELECEK PARTİSİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI VEFAT HABERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan, Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Emine Ercandoğdu’nun vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, “İl Başkan Yardımcımız, çalışma arkadaşımız Emine Ercandoğdu’yu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Başta evlatları olmak üzere ailesine ve Gelecek Partisi camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bağcılar Yıldıztepe Yeşilbağ Ulu Cami’den kaldırılacaktır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Hendek gelecek partisi

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