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'Evin salonu kül olmuştu' Ankara'da korkunç yangın! 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

08.06.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bir apartman dairesinde çıkan yangında 78 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de dumandan etkilendi.

'Evin salonu kül olmuştu' Ankara'da korkunç yangın! 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Korkunç yangın, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 357. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 katlı apartmanın 5’nci katında bulunan dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı dumanların sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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78 YAŞINDA KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, evde bulunan 78 yaşındaki Fatma Akbıyık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akbıyık’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dumandan etkilenen ve hastaneye götürülen 4 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

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"EVİN SALONU KÜL OLMUŞTU"

Apartman sakinlerinden Selim Yılmaz, “Yanan binada yaşıyorum. Evimden çıkarken bağırma sesleri duydum. Ev yanıyordu, suyla yangını söndürmeye çalışıyorlardı. İçeriye girdim, dairenin ve binanın doğal gazını kapattım. Evde yaşayan abla, ‘Annem mutfakta’ dedi. Mutfağa girdim ama kimse yoktu. Evin salonu da kül olmuştu. Binadakileri çıkın diye uyardım. Beşinci katta nefes alamayacak haldeydik. Nefesim kesilince ben de aşağıya indim. İçeride göz gözü görmüyordu” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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