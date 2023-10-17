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    4. Evinde bir dolabın arkasında gizlenmiş bir oda buldu! "Korkunç bir keşif yaptım" dedi sosyal medyada çok konuşuldu

    Evinde bir dolabın arkasında gizlenmiş bir oda buldu! "Korkunç bir keşif yaptım" dedi sosyal medyada çok konuşuldu

    17.10.2023 14:48 | Son Güncelleme:
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    Bir kadın evinde bir dolabın arkasına gizlenmiş bir oda buldu ve o anları sosyal medyadan paylaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Gizli oda ev sahibinin şaşkınlığa dönmesine neden oldu.

    Reddit'te paylaşılan bir gönderi Lydia adındaki bir kadının evinde bulduğu gizli odayı gösterdiği anları paylaştı. Lydia, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki 100 yaşını aşkın evine yeni taşındığında gizli bir odayı buldu. Gizli odayı annesi ve kız kardeşinin bulduğunu dile getiren Lydia, "Odayı bulanlar küçük kız kardeşim ve annemdi. Oda kız kardeşimin dolabının arkasındaydı. Bunun normal bir dolap olduğunu zannediyorduk ama değildi" yorumunu yaptı.

    CESARETLERİNİ TOPLAYARAK AÇTILAR

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    Daha öncesinde birkaç kez dolabı açmaya çalıştıklarını dile getiren Lydia, "Daha önce dolabın kapısını açmayı denedik ama zorlayarak açarsak kırılacağından korkuyordu. Cesaretimizi toplayarak sonunda açmayı başardık. Korkunç bir keşif yaptım" dedi.

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    Gizli odayı açtıklarında Lydia karşılarına bir uyku tulumu, koca bir yatak, yastık, takvim, boş kutular ile bir sırt çantasının olduğunu söyledi. Lydia, gizlice evde bir kişinin yaşadığını söyleyen sosyal medya kullanıcıların aksine durumu, "Tahminimce bir genç onu buldu ve ebeveynlerinin bulmasını istemeyebilecekleri şeyler için bir saklanma yeri olarak kullandı." sözleriyle anlattı.

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